Lamine Yamal : « Je veux aider mon équipe contre l'Arabie Saoudite »

Lamine Yamal, la star de 18 ans de l'équipe nationale d'Espagne et du FC Barcelona, a partagé ses plans et ses ambitions avant le match crucial contre l'Arabie Saoudite pour la 2ème journée de la Coupe du Monde. Après la perte inattendue de points lors du premier match, le jeune ailier s'est dit prêt à entrer en jeu pour assurer la première victoire de la « Roja ».

« Je veux être sur le terrain » — L'état d'esprit combatif de la jeune star

Bien que Yamal soit conscient que sa condition physique n'est pas encore idéale et que son processus de récupération se poursuit, il est prêt à tout donner pour restaurer le statut de favori de la sélection. Ses RTVE déclarations au média confirment notre analyse :

« Il est encore tôt, ce n'est pas nécessaire. Je suis en phase d'adaptation, ce n'est pas encore le moment de jouer tout le match, mais je peux jouer autant de minutes que l'entraîneur le souhaite. Bien sûr, nous devons gagner dimanche car nous faisons partie des favoris. C'est pourquoi la victoire est impérative. Je veux être sur le terrain. Même si je sais que je ne peux pas jouer 90 minutes, je veux aider l'équipe ».

L'état de Lamine Yamal lors de la Coupe du Monde 2026

Voici la situation actuelle du joueur, toujours en phase de récupération après sa blessure, durant le tournoi :

Participation au 1er tour : Lors du match contre le Cap-Vert (0-0), à la 71ème minute, il est entré en jeu depuis le banc et a rapidement trouvé son rythme.

Condition physique : En raison des séquelles de sa blessure d'avril, il n'est pas encore prêt pour une charge physique complète de 90 minutes.

Objectif pour dimanche : Apporter la créativité et la vitesse nécessaires à l'équipe pour percer la défense de l'Arabie Saoudite.

Détails de la prochaine rencontre

Pour l'Espagne, le match contre l'Arabie Saoudite est devenu un choc stratégique décisif pour la qualification pour la phase suivante.

Match : Espagne — Arabie Saoudite (Coupe du Monde 2026, Groupe « N », 2ème journée)

Date : Dimanche 21 juin

Situation du tournoi : Après le match nul contre le Cap-Vert lors de la première journée, les Espagnols ont impérativement besoin des 3 points cette fois-ci.

La détermination du joueur de 18 ans est certainement un atout supplémentaire pour le staff technique. L'entraîneur prendra-t-il le risque de le titulariser ou le gardera-t-il sur le banc comme « joker » pour renforcer le jeu ? Nous le saurons dimanche ! Suivez les moments les plus intenses du Mondial avec nous.