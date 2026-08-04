Un homme qui fumait depuis 26 ans trouve une méthode insolite pour arrêter la cigarette en portant une cage sur la tête

Ibrohim Yujel a fumé deux paquets de cigarettes par jour pendant 26 ans. Après la mort de son père, décédé d’un cancer du poumon, il a fermement décidé d’abandonner définitivement cette mauvaise habitude.

Cependant, la méthode choisie par Ibrohim était pour le moins inhabituelle. Il a fabriqué une cage adaptée à sa tête avec 40 mètres de fil de cuivre. La cage ne comportait qu’un petit trou pour boire des liquides à l’aide d’une paille. La clé permettant de l’ouvrir était gardée par sa femme.

Les gens autour de lui ne comprenaient pas son geste et certains se moquaient de lui. Au début, les membres de sa famille avaient également honte de son apparence. Malgré cela, Ibrohim n’a pas renoncé à sa décision et a ainsi limité la possibilité de tendre la main vers une cigarette.

Sa méthode inhabituelle montre que, pour lutter contre le tabagisme, il a associé une forte volonté à une mesure radicale.