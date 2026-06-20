Une nouvelle ère aux échecs : Nodirbek intègre le top 3 mondial en blitz !

Le grand maître ouzbek Nodirbek Abdusattorov a rejoint le top 3 mondial du classement live dans la discipline la plus intense et spectaculaire des échecs : le blitz. Grâce à ses récentes performances exceptionnelles, notre compatriote a progressé de deux places, consolidant ainsi son statut d'élite sur la scène échiquéenne internationale.

Plus impressionnant encore, Nodirbek a franchi avec succès la barre symbolique et exigeante des 2800 points Elo en blitz.

Le trio de tête mondial

Actuellement, seuls deux légendes vivantes des échecs et Nodirbek Abdusattorov dominent le classement mondial de blitz :

Rang Joueur Classement Blitz (Elo) Statut et description 1ère place Magnus Carlsen 2877,4 Multiple champion du monde, leader incontesté depuis des années 2ème place Hikaru Nakamura 2838,0 L'un des véritables rois du blitz et du streaming 3ème place Nodirbek Abdusattorov 2802,5 Le plus jeune joueur d'élite, étoile montante des échecs ouzbeks

Succès en Freestyle Chess et qualification pour le CM 2027

Nodirbek ne brille pas seulement en cadence classique ou en blitz, il donne également des leçons aux grands maîtres mondiaux dans les nouveaux formats en vogue.

Triomphe à Weissenhaus : En février dernier, lors du prestigieux championnat du monde de Freestyle Chess (Chess 960) à Weissenhaus, en Allemagne, Abdusattorov a fait preuve d'une maîtrise exceptionnelle en remportant la médaille de bronze. Ce succès historique lui a permis de décrocher une qualification directe pour le championnat du monde 2027 bien avant l'heure.

Côtoyer des géants comme Carlsen et Nakamura est la preuve éclatante de la puissance actuelle de l'école d'échecs ouzbèke. Nous souhaitons à Nodirbek beaucoup de succès dans sa quête pour ramener la couronne mondiale à Tachkent ! Continue de surpasser tes adversaires, Nodirbek !