L'ailier de l'équipe nationale du Brésil et du Real Madrid, Vinícius Júnior, a atteint un jalon important de sa carrière professionnelle. Le joueur de 25 ans a disputé son 500e match dans le football professionnel.

Ce record historique a été établi lors du match contre l'équipe nationale d'Haïti dans la phase de groupes de la Coupe du Monde 2026. Vinícius ne s'est pas contenté de jouer ce match anniversaire, il a une nouvelle fois démontré son haut niveau.

Lors de cette victoire 3-0 du Brésil, l'ailier a marqué un but et délivré une passe décisive, contribuant ainsi largement au succès convaincant de son équipe.

Après le match, Vinícius a partagé ses impressions sur cet exploit avec ses fans sur ses réseaux sociaux.

« 500 matchs dans ma carrière professionnelle ! C'est tout simplement incroyable. C'est comme un rêve devenu réalité. Merci mon Dieu ! », a écrit le footballeur.

Malgré son jeune âge, Vinícius Júnior est déjà devenu l'un des attaquants de flank les plus reconnus et dangereux du football mondial. Sa vitesse, son dribble et son efficacité dans les moments décisifs continuent d'impressionner les supporters.

Le Brésilien a commencé sa carrière professionnelle au Flamengo. Il a ensuite rejoint le Real Madrid, remportant de nombreux trophées majeurs avec le géant espagnol et devenant l'un des leaders de l'équipe.

500 matchs — un nouveau grand jalon dans la carrière de Vinícius. Compte tenu de son âge et de son potentiel, il ne fait aucun doute que le joueur a encore de nombreux records, buts et matchs mémorables devant lui.