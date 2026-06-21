Vinícius Júnior célèbre son 500e match avec un but et une passe décisive

·3·Sport
Vinícius Júnior célèbre son 500e match avec un but et une passe décisive

L'ailier de l'équipe nationale du Brésil et du Real Madrid, Vinícius Júnior, a atteint un jalon important de sa carrière professionnelle. Le joueur de 25 ans a disputé son 500e match dans le football professionnel.

Ce record historique a été établi lors du match contre l'équipe nationale d'Haïti dans la phase de groupes de la Coupe du Monde 2026. Vinícius ne s'est pas contenté de jouer ce match anniversaire, il a une nouvelle fois démontré son haut niveau.

Lors de cette victoire 3-0 du Brésil, l'ailier a marqué un but et délivré une passe décisive, contribuant ainsi largement au succès convaincant de son équipe.

Après le match, Vinícius a partagé ses impressions sur cet exploit avec ses fans sur ses réseaux sociaux.

« 500 matchs dans ma carrière professionnelle ! C'est tout simplement incroyable. C'est comme un rêve devenu réalité. Merci mon Dieu ! », a écrit le footballeur.

Malgré son jeune âge, Vinícius Júnior est déjà devenu l'un des attaquants de flank les plus reconnus et dangereux du football mondial. Sa vitesse, son dribble et son efficacité dans les moments décisifs continuent d'impressionner les supporters.

Le Brésilien a commencé sa carrière professionnelle au Flamengo. Il a ensuite rejoint le Real Madrid, remportant de nombreux trophées majeurs avec le géant espagnol et devenant l'un des leaders de l'équipe.

500 matchs — un nouveau grand jalon dans la carrière de Vinícius. Compte tenu de son âge et de son potentiel, il ne fait aucun doute que le joueur a encore de nombreux records, buts et matchs mémorables devant lui.

Ajouter Zamin.uz à GoogleLisez «Zamin» sur Telegram!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» rédacteur
Discuss with Zamin AIAnalyze the news, get useful answers

Commentaires 0

Actualités connexes

CDM 2026 : Le gardien de Curaçao, auteur de 15 arrêts, réclame une statue !CDM 2026 : Le gardien de Curaçao, auteur de 15 arrêts, réclame une statue !Aujourd'hui, 23:16L'Espagne écrase l'Arabie Saoudite, but historique pour Lamine YamalL'Espagne écrase l'Arabie Saoudite, but historique pour Lamine YamalAujourd'hui, 23:08Frenkie de Jong sur Lionel Messi : « C'est tout simplement le joueur parfait »Frenkie de Jong sur Lionel Messi : « C'est tout simplement le joueur parfait »Aujourd'hui, 22:54Lucas Bergvall décide de quitter Tottenham : le talent suédois courtiséLucas Bergvall décide de quitter Tottenham : le talent suédois courtiséAujourd'hui, 22:54Francisco Conceição : Personne n'est obligé de donner le ballon à Ronaldo dans l'équipe du PortugalFrancisco Conceição : Personne n'est obligé de donner le ballon à Ronaldo dans l'équipe du PortugalAujourd'hui, 22:39Coupe du monde : les boxeurs ouzbeks remportent 12 médaillesCoupe du monde : les boxeurs ouzbeks remportent 12 médaillesAujourd'hui, 22:39
AnnoncesPartenariat
Playmatch : simplifie considérablement la gestion des propriétaires de terrains
Playmatch : simplifie considérablement la gestion des propriétaires de terrains
Playmatch : tous les services nécessaires pour jouer au football dans une seule application
Playmatch : tous les services nécessaires pour jouer au football dans une seule application
Comment les décisions d'investissement sont-elles prises dans un contexte de forte incertitude ?
Comment les décisions d'investissement sont-elles prises dans un contexte de forte incertitude ?

Les plus lus Sport actualités

Un célèbre médium prédit le vainqueur de la prochaine Coupe du Monde
Un célèbre médium prédit le vainqueur de la prochaine Coupe du Monde
Manchester City écrit sur le match de Husanov contre le Canada
Manchester City écrit sur le match de Husanov contre le Canada
Prédiction inattendue des experts russes pour Ouzbékistan – Colombie
Prédiction inattendue des experts russes pour Ouzbékistan – Colombie
Des enfants ouzbeks deviennent champions du monde à Varsovie
Des enfants ouzbeks deviennent champions du monde à Varsovie
Le Manchester City publie un post dédié à Husanov et à l'Ouzbékistan
Le Manchester City publie un post dédié à Husanov et à l'Ouzbékistan
Un nouvel hymne, un nouvel esprit pour l'Ouzbékistan (vidéo)
Un nouvel hymne, un nouvel esprit pour l'Ouzbékistan (vidéo)
L'Asie centrale s'unit pour l'équipe nationale d'Ouzbékistan
L'Asie centrale s'unit pour l'équipe nationale d'Ouzbékistan
Sur quelle chaîne regarder le match Ouzbékistan contre Canada ?
Sur quelle chaîne regarder le match Ouzbékistan contre Canada ?