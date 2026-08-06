Le Barça veut recruter Rodri

Le FC Barcelone envisage une démarche surprenante sur le marché des transferts en étudiant la possibilité de recruter Rodri, le milieu de terrain de Manchester City. Selon Goal.com, les Catalans ont entamé des négociations préliminaires avec les agents du joueur, ce qui pourrait sérieusement compromettre les plans du Real Madrid. Goal.com rapporte que.

Ces derniers mois, le Real Madrid était présenté comme le principal prétendant au joueur. Toutefois, l’absence d’accord officiel entre les clubs et le manque de clarté entourant le transfert permettent à la direction du Barça, dirigée par Joan Laporta, de saisir cette opportunité. Le désir de l’international espagnol de 30 ans de retourner dans son pays natal augmente la probabilité de ce transfert retentissant.

Les problèmes sur le terrain et le plan du Barça

L’activité soudaine du club catalan sur le marché des transferts s’explique par une grave crise de blessures au milieu de terrain. Après la sérieuse blessure au genou droit de Frenkie de Jong, qui l’a éloigné des terrains pour une longue période, l’équipe a besoin d’un milieu défensif de classe mondiale. Avec seulement 12 mois restants sur son contrat avec Manchester City, Rodri est considéré comme la solution idéale à ce problème.

Selon les informations disponibles, le joueur ne cache pas non plus son envie de retourner en Espagne. Son contrat arrivant à son terme, il devrait bientôt s’asseoir à la table des négociations avec sa direction afin de décider de son avenir. Interrogé sur l’intérêt des géants de La Liga, le joueur a déclaré qu’il était impossible de refuser une offre des meilleurs clubs du monde.

Le derby de Madrid et les conditions personnelles

Pour Rodri, un retour en La Liga ne se limiterait pas au jeu sur le terrain. Dans la capitale catalane, il aurait l’occasion de jouer aux côtés de huit coéquipiers de l’équipe d’Espagne, dont Lamine Yamal, Pedri et Gavi. Cet élément pourrait également influencer positivement le choix du joueur, selon certaines informations.

Parallèlement, la direction de Manchester City a pris des mesures pour ralentir les négociations avec le Real Madrid. Le joueur lui-même aurait des doutes concernant le projet sportif du club madrilène, notamment sur la question de l’entraîneur. Ainsi, grâce à ses démarches déterminées, le Barça devrait devenir le principal prétendant dans la course au transfert.