Brahim Díaz : Mourinho exige un travail intensif à l’équipe

Le milieu de terrain du Real Madrid, Brahim Díaz, s’est exprimé sur la préparation de l’équipe et les exigences de l’entraîneur José Mourinho avant la nouvelle saison. Selon Goal.com, le joueur a souligné l’intensité de la préparation estivale et rappelé que l’objectif principal de l’équipe était de remporter de nouveaux titres. Goal.com rapporte .

De retour au centre d’entraînement du club, Brahim Díaz n’a pas caché son enthousiasme dans une interview accordée à Realmadrid TV. Selon lui, l’un des changements les plus importants après la pause estivale a été l’arrivée au club du technicien expérimenté José Mourinho et de son staff.

Les exigences strictes de José Mourinho

Le joueur a salué le professionnalisme de l’entraîneur portugais et de ses adjoints. Il a souligné que le staff préparait minutieusement l’équipe et développait une mentalité de vainqueur chez les joueurs.

“Tout se passe très bien, car lui comme son staff sont parfaitement préparés,” a déclaré Díaz. “Nous savons quel entraîneur est Mourinho et ce qu’il a déjà accompli. Nous voulons continuer à gagner avec lui.”

La cohésion d’équipe et les objectifs individuels

Selon Brahim Díaz, l’entraîneur exige des joueurs une grande intensité sur le terrain et des sacrifices mutuels. Malgré l’importance du talent individuel, il rappelle constamment que la priorité reste la cohésion.

“Il nous demande de jouer avec intensité, de faire preuve de grandes qualités individuelles et de faire la différence grâce à cela. Mais le plus important, c’est le travail, se sacrifier sur le terrain les uns pour les autres et être une véritable équipe,” a ajouté le milieu de terrain.

À l’approche de la nouvelle saison, Díaz entend donner le meilleur de lui-même et rendre les supporters heureux. Il s’est dit prêt à tout donner sur le terrain pour le Real Madrid, avec les plus grandes ambitions pour le club.

“Mon objectif est d’être prêt à 100 % et d’aider l’équipe. À chaque match, je montrerai ma meilleure version. Collectivement, le plus beau, c’est de gagner des trophées. C’est le Real Madrid, alors nous devons toujours remporter des titres,” a conclu le joueur.