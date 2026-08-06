Au Mexique, un blogueur TikTok comptant 600 000 abonnés a été abattu pendant un direct

Le blogueur Sesar Gastelum, suivi par près de 600 000 personnes au Mexique, est mort dans une attaque armée. L’incident s’est produit à Culiacán alors qu’il diffusait en direct sur un réseau social, rapporte « Animal Político ».

Sesar Gastelum se tenait avec des amis devant un restaurant. Alors qu’un direct était diffusé depuis son téléphone, deux hommes à moto sont arrivés.

Les images diffusées montrent l’un des hommes s’approcher du blogueur et tirer. Sesar Gastelum est mort sur place des suites de ses graves blessures.

Les autorités mexicaines n’ont pour l’instant fourni aucune information sur les motifs de l’attaque ni sur les suspects. Les vidéos et les témoignages devraient être examinés dans le cadre de l’enquête.

La ville de Culiacán se trouve dans l’État de Sinaloa, où les affrontements entre groupes criminels organisés sont fréquents.