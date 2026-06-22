José Mourinho lance une révolution au Real Madrid : la politique de transferts totalement transformée

De retour au poste d'entraîneur du Real Madrid, José Mourinho a réussi en peu de temps à transformer radicalement la politique de transferts de l'équipe. Le coach surnommé « The Special One » a pris un contrôle absolu au stade Santiago Bernabéu, une situation rarement observée auparavant. Désormais, le club délaisse les projets à long terme pour se concentrer sur l'achat de stars expérimentées capables d'apporter des résultats immédiats. C'est ce qu'indique l'information de Goal.com.

Selon les informations d'ESPN, une réunion secrète tenue à l'hôtel Santo Mauro de Madrid a jeté les bases de cette nouvelle ère. Mourinho y a convenu du plan de transferts estivaux avec le directeur général du club Jose Angel Sanchez, le chef scout Juni Calafat et l'agent renommé Jorge Mendes. Alors que la direction rejetait souvent les demandes de l'entraîneur sous l'ère de Carlo Ancelotti, toutes les décisions sont désormais prises selon les souhaits directs du technicien portugais.

Nouvelle stratégie : l'importance du présent plutôt que du futur

Depuis l'arrivée de Mourinho, l'âge moyen de l'effectif a fortement augmenté. Alors que l'âge moyen des joueurs recrutés par le Real Madrid en 2025 était de 21 ans, cet indicateur a atteint 29 ans cet été. Cela signifie que le club ne court plus après les jeunes talents, mais rassemble des « guerriers » déjà formés et prêts à gagner.

Les premiers résultats de cette nouvelle approche sont les transferts de joueurs tels que Marc Cucurella, Bernardo Silva et Ibrahima Konaté. De plus, l'arrivée prochaine de Denzel Dumfries est attendue. Pour Mourinho, l'expérience internationale et la force mentale d'un joueur priment désormais sur son âge.

Le transfert de Marc Cucurella, acheté au Chelsea pour 55 millions d'euros, a démontré l'influence considérable de Mourinho. Il s'avère que l'entraîneur a personnellement discuté avec le défenseur, analysant ses performances en Ligue des Champions, ce qui a joué un rôle décisif dans son transfert à Madrid.

Mourinho a également fait preuve de détermination concernant Bernardo Silva. Le milieu de terrain portugais de 31 ans, dont le contrat avec Manchester City touchait à sa fin et qui suscitait l'intérêt de clubs comme l'Atlético Madrid et le FC Barcelone, a été désigné comme la cible principale par Mourinho. Selon l'entraîneur, l'équipe avait besoin d'un professionnel doté de capacités de leadership et d'une éthique de travail infatigable au milieu de terrain.

Prochaines cibles : Enzo Fernández et Rúben Dias

Le plan de Mourinho pour construire sa « machine à gagner » ne s'arrête pas là. Actuellement, deux grands noms sont dans le viseur du club :

Enzo Fernández — candidat principal pour renforcer davantage le milieu de terrain ;

Rúben Dias — un leader pour assurer la stabilité de la ligne défensive ;

Denzel Dumfries — transfert attendu pour renforcer le poste de latéral droit.

Les supporters et les experts du Real Madrid accueillent diversement l'octroi de pouvoirs aussi étendus à Mourinho. Cependant, une chose est sûre : à l'approche de la Coupe du Monde 2026, le club madrilène façonne l'un de ses effectifs les plus combatifs et expérimentés. Mourinho ne s'occupe pas de projets pluriannuels, mais de remporter des trophées ici et maintenant.