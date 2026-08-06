Un fragment de fusée de SpaceX a percuté la Lune à grande vitesse

Un fragment de fusée de SpaceX, l’entreprise appartenant à Elon Musk, s’est écrasé hier sur la surface de la Lune. La BBC l’a rapporté.

Selon le média, un morceau de la fusée de SpaceX s’est écrasé hier sur la surface de la Lune après avoir voyagé dans l’espace pendant plus de 18 mois. De nombreux scientifiques et médias du monde entier ont suivi l’événement.

Selon les calculs des scientifiques, l’objet se déplaçait au moment de l’impact à environ 2,43 kilomètres par seconde, soit près de 8 700 kilomètres par heure.

Il s’agirait du deuxième étage d’une fusée Falcon 9, qui n’était pas conçu pour revenir atterrir sur Terre. Sa taille serait comparable à celle d’un immeuble de cinq étages.

La BBC souligne que l’impact s’est produit après que le fragment de fusée a été soumis pendant une longue période à la gravité et aux rayons du Soleil, à la suite du lancement par SpaceX de deux atterrisseurs lunaires américain et japonais en janvier 2025.

Selon la NASA, cet événement ne présente aucun danger pour la Terre. Les astronomes attendent désormais de pouvoir observer le site de l’impact sur la surface lunaire et étudier le cratère ainsi que les éventuels débris formés par le choc.