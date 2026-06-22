Kylian Mbappé pourrait rejoindre la MLS : David Beckham tente de le convaincre

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Kylian Mbappé pourrait rejoindre la MLS : David Beckham tente de le convaincre

La star de l'équipe de France et du Real Madrid, Kylian Mbappé, a évoqué la possibilité de s'installer en Amérique du Nord pour la prochaine étape de sa carrière. L'un des représentants les plus brillants du football mondial n'a pas caché que la culture américaine et l'approche du sport aux États-Unis l'ont toujours attiré. C'est ce qu'indique Goal.com. information rapporte.

Lors d'une conférence de presse avant le match contre l'Irak dans le cadre de la Coupe du Monde, Mbappé a partagé ses réflexions sur le football américain. Selon lui, les ambitions infinies et la culture unique des États-Unis lui plaisent beaucoup. Le joueur n'a pas exclu la possibilité de jouer outre-Atlantique avant la fin de sa carrière.

Fait intéressant, David Beckham, l'un des propriétaires de l'Inter Miami, mène déjà des discussions avec l'attaquant français. Mbappé a souligné avec humour : « David me parle souvent de cela », suggérant qu'il pourrait suivre la voie de stars comme Lionel Messi.

Inter Miami — un centre de stars

Grâce au prestige de David Beckham, l'Inter Miami devient une destination privilégiée pour les stars mondiales. Auparavant, l'international anglais Marcus Rashford s'était également entraîné dans les installations du club. Actuellement, des joueurs de renom comme Lionel Messi et Rodrigo De Paul évoluent au sein de l'équipe.

De plus, des informations indiquent que le club a conclu un accord avec l'international brésilien Casemiro. Si Kylian Mbappé rejoint également cet effectif, la MLS deviendrait l'une des ligues les plus spectaculaires, non seulement au niveau régional, mais aussi mondial. Pour l'instant, l'attaquant de 27 ans se concentre sur ses succès avec le Real Madrid et l'équipe nationale.

Actuellement, Mbappé occupe la troisième place du classement des meilleurs buteurs de l'histoire des Coupes du Monde avec 14 buts. Son équipe nationale lutte pour la tête du groupe face à la Norvège. Les supporters français attendent de leur leader de nouveaux buts et un titre dans le tournoi.

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Nodirbek Razzokov
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