Mikel Arteta salue l’attitude de son équipe après la défaite contre le Real Betis

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Mikel Arteta salue l’attitude de son équipe après la défaite contre le Real Betis

Lors d’un match amical de pré-saison disputé à Dublin, Arsenal s’est incliné 1-3, et non 1-5, face au Real Betis. Selon ESPN, cette défaite n’a pas inquiété l’entraîneur des Gunners, Mikel Arteta, mais la réaction furieuse des joueurs dans le vestiaire l’a satisfait. Goal.com rapporte l’information.

Disputée devant les tribunes pleines de l’Aviva Stadium, la rencontre a coûté cher à Arsenal en raison de grossières erreurs défensives. L’équipe espagnole a rapidement pris deux buts d’avance grâce aux frappes précises de Rodrigo Riquelme et Nelson Deossa. Piero Hincapié a ensuite réduit l’écart, avant que l’ancien joueur de West Ham, Pablo Fornals, ne creuse à nouveau l’écart juste avant la pause.

Erreurs défensives et ambiance à la pause

Bien que Mikel Arteta ait été déçu par les grossières erreurs commises par ses joueurs, il a apprécié la réaction émotionnelle de l’équipe à la pause. Le technicien espagnol a souligné que la colère et la frustration des joueurs face à leurs erreurs constituaient un bon signe.

«Ils étaient très déçus et se sont parlé durement. Ils étaient en colère, mais c’est une bonne chose. C’est exactement ce dont nous avons besoin», a déclaré Mikel Arteta, cité par ESPN.

Selon l’entraîneur, Arsenal a utilisé 25 joueurs durant la rencontre, ce qui a également influé dans une certaine mesure sur l’état général de l’équipe. Contrairement au match précédent, remporté 4-1 contre Gérone, l’équipe a perdu son rythme habituel cette fois-ci, malgré l’absence de changement dans le onze de départ.

Prochains objectifs et enseignements positifs

Arteta a reconnu que son équipe avait bien joué durant certaines phases de la première période, mais qu’elle avait manqué de compétitivité autour de la surface de réparation. Selon lui, de tels résultats négatifs donneront aux joueurs une motivation supplémentaire pour travailler encore plus dur.

Ce match amical de pré-saison devrait constituer une leçon importante pour Arsenal, qui doit corriger ses lacunes défensives et améliorer la qualité de son jeu avant la nouvelle saison.

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Jahongir Tursunov
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