Yan Diomande tout proche de rejoindre le Real Madrid

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Yan Diomande tout proche de rejoindre le Real Madrid

Le Real Madrid est tout proche de conclure l’un des transferts les plus retentissants de l’intersaison. Le milieu de terrain du RB Leipzig, Yan Diomande, a quitté le stage en Autriche pour se rendre en Espagne, où il doit passer sa visite médicale. Selon Bild, tous les principaux éléments du transfert ont été convenus et l’annonce officielle de l’accord est attendue. C’est ce que rapporte Goal.com qui l’annonce.

Le talent ivoirien a quitté jeudi à l’aube le centre d’entraînement de Saalfelden, en Autriche, pour rejoindre l’aéroport à bord d’un Mercedes Vito noir. Fait étonnant, seulement 24 heures s’étaient écoulées depuis son retour au stage après sa guérison. Le jeune footballeur, qui se rendait habituellement au centre à vélo, a dû faire ses adieux à ses coéquipiers après avoir reçu l’autorisation définitive.

Montant du transfert et détails financiers

Le club allemand recevra du Real Madrid une somme garantie de 125 millions d’euros pour son joueur vedette. En comptant les différents bonus, le montant total pourrait atteindre 140 millions d’euros. Cette somme représente un bénéfice financier considérable pour le RB Leipzig et devient l’une des transactions les plus importantes de l’histoire du marché des transferts.

Les deux parties auraient également trouvé un accord sur les conditions d’un contrat longue durée courant jusqu’en juin 2031. Si le joueur de 19 ans passe avec succès sa visite médicale à Madrid, il défendra les couleurs du club merengue au cours des sept prochaines saisons. Ce transfert met fin à l’un des sujets les plus commentés du mercato estival.

Une perte pour l’entraîneur et un nouveau défi

Ce transfert constitue un sérieux coup dur pour l’entraîneur du RB Leipzig, Martin Demichelis, qui comptait bâtir son nouveau système tactique autour du meilleur jeune joueur de Bundesliga la saison dernière. Lors du dernier exercice, Yan Diomande a inscrit 12 buts et délivré 8 passes décisives en 33 rencontres, contribuant de manière décisive à la qualification de son équipe pour la Ligue des champions.

Le directeur sportif du RB Leipzig, Marcel Schäfer, n’a pas cherché à démentir les rumeurs apparues précédemment, mais le club allemand ne pouvait pas résister aux moyens financiers du champion d’Europe en titre. Yan Diomande s’apprête désormais à entamer une toute nouvelle étape, plus ambitieuse et plus exigeante, de sa carrière.

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Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» rédacteur
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