Chelsea doit renforcer son poste de gardien lors du mercato estival

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Chelsea doit renforcer son poste de gardien lors du mercato estival

Le club anglais Chelsea doit impérativement recruter un nouveau gardien fiable lors du mercato estival. Les performances irrégulières de son gardien actuel, Robert Sánchez, ainsi que ses erreurs grossières suscitent les critiques des spécialistes et des supporters. L’information a été rapportée par Goal.com .

Selon Shay Given, le principal problème actuel de Chelsea et de Newcastle United concerne la recherche d’un gardien fiable. Dans un entretien accordé à BOYLE Sports, l’ancien footballeur a proposé la candidature de Caoimhín Kelleher, qui garde actuellement les buts de Brentford, mais qui a été formé à Liverpool. Selon lui, ce gardien irlandais pourrait être un renfort capable d’améliorer considérablement la qualité de jeu des deux clubs.

Les performances irrégulières et les erreurs de Sánchez

Bien que les qualités de Robert Sánchez soient largement reconnues, ses baisses de régime et ses erreurs grossières nuisent aux résultats de l’équipe. Shay Given a vivement critiqué certaines décisions irréfléchies du gardien espagnol. Selon lui, Sánchez réalise des arrêts incroyables et sauve son équipe, mais prend souvent des risques inconsidérés en dehors de sa surface de réparation.

Poursuivant son analyse, l’ancien gardien a déclaré qu’il avait souvent défendu Sánchez la saison dernière, mais que la répétition de ses erreurs mettait sa patience à rude épreuve. Ces situations, qui provoquent des penalties ou de grossières fautes, ne permettent pas à la défense de Chelsea d’évoluer en confiance. La direction du club doit donc étudier sérieusement ce poste lors du mercato estival.

La situation autour du transfert de Kelleher

L’avenir de Caoimhín Kelleher dépend principalement des décisions de son ancien club, Liverpool, et de son gardien titulaire, Alisson. La position d’Alisson à Anfield étant solide, il semble plus logique pour Kelleher de rejoindre une autre équipe afin d’obtenir un temps de jeu régulier. Si Liverpool n’active pas sa clause de retour, Chelsea ou Newcastle United pourraient saisir cette opportunité.

Selon Shay Given, Chelsea a dépensé beaucoup d’argent ces dernières années pour son secteur des gardiens, sans parvenir à atteindre une stabilité totale. Le club doit donc absolument régler la question du recrutement d’un gardien de qualité lors du mercato estival s’il veut rester compétitif la saison prochaine.

ChelseaRobert SánchezCaoimhín KelleherShay GivenPremier League
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Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» rédacteur
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