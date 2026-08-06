Marcus Rashford reviendra-t-il à Manchester United ou sera-t-il transféré

·121·Sport
Marcus Rashford reviendra-t-il à Manchester United ou sera-t-il transféré

L’avenir de l’attaquant de l’équipe d’Angleterre Marcus Rashford fait l’objet de vives discussions dans le monde du football, comme le rapporte le site Goal.com.

Selon Goal.com, Marcus Rashford a passé les dernières saisons en prêt à Barcelone et à Aston Villa. Malgré ses bonnes performances avec le club catalan, Barcelone n’a pas levé l’option d’achat. Aston Villa n’a pas non plus souhaité conserver le joueur. En conséquence, le footballeur de 28 ans devrait retourner à Manchester United après la Coupe du monde en Amérique du Nord.

Selon Lee Sharpe, Rashford peut être un atout précieux pour le club

L’ancien ailier de Manchester United, Lee Sharpe, a évoqué la situation de Marcus Rashford dans une interview réalisée en partenariat avec NetBet. Selon lui, le joueur possède un immense potentiel, mais le principal problème réside dans son état d’esprit et sa perception de son avenir au sein du club.

Sharpe souligne qu’avant son départ, Rashford semblait désintéressé au sein de l’équipe et ne donnait pas le meilleur de lui-même sur le terrain. Il est impossible de savoir si cela était dû à des problèmes personnels ou à des désaccords avec le staff technique, mais son talent pourrait clairement profiter à n’importe quelle équipe.

La possibilité d’un nouveau contrat et les risques d’un transfert

Malgré la complexité persistante des relations entre le club et le joueur, la possibilité de signer un nouveau contrat ne peut être totalement exclue. Si Marcus Rashford ne pense pas uniquement à rejoindre d’autres équipes, son retour pourrait être d’une grande aide pour Manchester United.

Selon les spécialistes, le staff technique, notamment Michael Carrick, est prêt à accompagner et à soutenir le joueur. La question principale reste toutefois de savoir si Marcus souhaite lui-même faire partie de cette équipe. La situation devrait être résolue avant la fin de la fenêtre des transferts estivaux de 2026.

Marcus RashfordManchester UnitedFC BarceloneÉquipe D’AngleterreMercato
Ajouter Zamin.uz à GoogleLisez «Zamin» sur Telegram!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» rédacteur
Discuss with Zamin AIAnalyze the news, get useful answers

Commentaires 0

Actualités connexes

Layma Vladson bat une adversaire classée 478 places plus haut : sensation à Leipzig !Layma Vladson bat une adversaire classée 478 places plus haut : sensation à Leipzig !Aujourd'hui, 07:39Javohir Sindarov termine 2e au Grand Chess Tour aux États-Unis !Javohir Sindarov termine 2e au Grand Chess Tour aux États-Unis !Aujourd'hui, 07:29Umar Nurmagomedov se rend à Shanghai : l’affiche du combat dévoilée !Umar Nurmagomedov se rend à Shanghai : l’affiche du combat dévoilée !Aujourd'hui, 07:22Whittaker cible Guskov : un nouveau combat se profile-t-il ?Whittaker cible Guskov : un nouveau combat se profile-t-il ?Aujourd'hui, 07:18McGregor attend une sensation : il pronostique le combat de MakhachevMcGregor attend une sensation : il pronostique le combat de MakhachevAujourd'hui, 07:14Vadim Abramov : « Nous avons perdu contre le Lokomotiv à cause de l’erreur du VAR et de la fatigue »Vadim Abramov : « Nous avons perdu contre le Lokomotiv à cause de l’erreur du VAR et de la fatigue »Aujourd'hui, 07:07
AnnoncesPartenariat
Playmatch : simplifie considérablement la gestion des propriétaires de terrains
Playmatch : simplifie considérablement la gestion des propriétaires de terrains
Playmatch : tous les services nécessaires pour jouer au football dans une seule application
Playmatch : tous les services nécessaires pour jouer au football dans une seule application
Comment les décisions d'investissement sont-elles prises dans un contexte de forte incertitude ?
Comment les décisions d'investissement sont-elles prises dans un contexte de forte incertitude ?

Les plus lus Sport actualités

Cristiano Ronaldo se repose en famille après l'élimination à la Coupe du Monde
Cristiano Ronaldo se repose en famille après l'élimination à la Coupe du Monde
La raison du mariage précoce d'Abdukodir Khusanov a été révélée
La raison du mariage précoce d'Abdukodir Khusanov a été révélée
Le destin tragique de la star qui a éliminé l'Ouzbékistan de la Coupe du Monde 2026
Le destin tragique de la star qui a éliminé l'Ouzbékistan de la Coupe du Monde 2026
Shakira révèle qui l'a aidée à contacter Mbappé
Shakira révèle qui l'a aidée à contacter Mbappé
Lamine Yamal révèle ce que Messi lui a dit après la finale
Lamine Yamal révèle ce que Messi lui a dit après la finale
Erling Haaland rentre des États-Unis avec un souvenir insolite : la star de Manchester City surprend ses fans
Erling Haaland rentre des États-Unis avec un souvenir insolite : la star de Manchester City surprend ses fans
Coup de théâtre à City : Maresca met 25 joueurs sur le marché
Coup de théâtre à City : Maresca met 25 joueurs sur le marché
Un pari de 12 jours transformé en titre : Murodov écrit l'histoire (vidéo)
Un pari de 12 jours transformé en titre : Murodov écrit l'histoire (vidéo)