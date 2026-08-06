Marcus Rashford reviendra-t-il à Manchester United ou sera-t-il transféré

L’avenir de l’attaquant de l’équipe d’Angleterre Marcus Rashford fait l’objet de vives discussions dans le monde du football, comme le rapporte le site Goal.com.

Selon Goal.com, Marcus Rashford a passé les dernières saisons en prêt à Barcelone et à Aston Villa. Malgré ses bonnes performances avec le club catalan, Barcelone n’a pas levé l’option d’achat. Aston Villa n’a pas non plus souhaité conserver le joueur. En conséquence, le footballeur de 28 ans devrait retourner à Manchester United après la Coupe du monde en Amérique du Nord.

Selon Lee Sharpe, Rashford peut être un atout précieux pour le club

L’ancien ailier de Manchester United, Lee Sharpe, a évoqué la situation de Marcus Rashford dans une interview réalisée en partenariat avec NetBet. Selon lui, le joueur possède un immense potentiel, mais le principal problème réside dans son état d’esprit et sa perception de son avenir au sein du club.

Sharpe souligne qu’avant son départ, Rashford semblait désintéressé au sein de l’équipe et ne donnait pas le meilleur de lui-même sur le terrain. Il est impossible de savoir si cela était dû à des problèmes personnels ou à des désaccords avec le staff technique, mais son talent pourrait clairement profiter à n’importe quelle équipe.

La possibilité d’un nouveau contrat et les risques d’un transfert

Malgré la complexité persistante des relations entre le club et le joueur, la possibilité de signer un nouveau contrat ne peut être totalement exclue. Si Marcus Rashford ne pense pas uniquement à rejoindre d’autres équipes, son retour pourrait être d’une grande aide pour Manchester United.

Selon les spécialistes, le staff technique, notamment Michael Carrick, est prêt à accompagner et à soutenir le joueur. La question principale reste toutefois de savoir si Marcus souhaite lui-même faire partie de cette équipe. La situation devrait être résolue avant la fin de la fenêtre des transferts estivaux de 2026.