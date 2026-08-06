Lionel Messi signe un retour fantastique avec l’Inter Miami

·80·Sport
Lionel Messi signe un retour fantastique avec l’Inter Miami

Le capitaine de l’équipe nationale argentine, Lionel Messi, a démontré tout son talent dès sa première titularisation après son retour de la Coupe du monde. Lors du match de la Leagues Cup contre l’Atlético de San Luis, l’attaquant a inscrit deux buts et délivré une passe décisive, contribuant largement à la victoire 4-2 de son équipe. Goal.com rapporte .

Selon Goal.com, la rencontre a parfaitement commencé pour les visiteurs, David Rodríguez ayant donné l’avantage à l’Atlético de San Luis grâce à un but rapide. Cependant, l’équipe locale a rapidement réagi et Lionel Messi a égalisé d’une superbe reprise directe sur un centre de Noah Allen. Telasco Segovia a ensuite permis au club de Miami de prendre l’avantage, avant que Messi ne s’offre un nouveau but juste avant la pause.

Une frappe digne de l’art de Picasso

Mais le moment le plus mémorable de la rencontre a été le premier but de Lionel Messi. L’entraîneur de l’Inter Miami, Guillermo Hoyos, n’a pas caché son admiration pour la technique de la star argentine. Selon lui, contrôler proprement le ballon dans les airs dans une situation aussi complexe, puis l’envoyer au fond des filets d’une frappe puissante, relève véritablement de l’œuvre d’art.

« Si nous parlons de peinture, c’est comme une œuvre de Picasso », a déclaré l’entraîneur, cité par le média. Son deuxième but lors de cette rencontre a également fait de Lionel Messi le meilleur buteur de l’histoire de la Leagues Cup. Il a porté son total à 14 réalisations, dépassant l’attaquant du LAFC Denis Bouanga.

La soirée historique de Noah Allen et l’absence de Suárez

Le jeune défenseur de l’équipe, Noah Allen, a lui aussi réalisé une performance historique en délivrant pour la première fois trois passes décisives dans un même match. Ses passes intelligentes ont permis à Messi d’inscrire ses deux buts ainsi qu’à Segovia de trouver le chemin des filets. Le club de Miami a dû composer sans son attaquant expérimenté Luis Suárez, suspendu. L’Uruguayen purge une suspension de six matchs pour son comportement violent envers un membre du Seattle Sounders lors de la finale du tournoi 2025.

Malgré tout, le retour spectaculaire de Lionel Messi renforce considérablement la confiance de l’Inter Miami, qui espère rééditer son sacre de 2023. L’équipe poursuivra son parcours samedi face au club mexicain de Monterrey.

Lionel MessiInter MiamiLeagues CupFootballMLS
Ajouter Zamin.uz à GoogleLisez «Zamin» sur Telegram!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» rédacteur
Discuss with Zamin AIAnalyze the news, get useful answers

Commentaires 0

Actualités connexes

Layma Vladson bat une adversaire classée 478 places plus haut : sensation à Leipzig !Layma Vladson bat une adversaire classée 478 places plus haut : sensation à Leipzig !Aujourd'hui, 07:39Javohir Sindarov termine 2e au Grand Chess Tour aux États-Unis !Javohir Sindarov termine 2e au Grand Chess Tour aux États-Unis !Aujourd'hui, 07:29Umar Nurmagomedov se rend à Shanghai : l’affiche du combat dévoilée !Umar Nurmagomedov se rend à Shanghai : l’affiche du combat dévoilée !Aujourd'hui, 07:22Whittaker cible Guskov : un nouveau combat se profile-t-il ?Whittaker cible Guskov : un nouveau combat se profile-t-il ?Aujourd'hui, 07:18McGregor attend une sensation : il pronostique le combat de MakhachevMcGregor attend une sensation : il pronostique le combat de MakhachevAujourd'hui, 07:14Vadim Abramov : « Nous avons perdu contre le Lokomotiv à cause de l’erreur du VAR et de la fatigue »Vadim Abramov : « Nous avons perdu contre le Lokomotiv à cause de l’erreur du VAR et de la fatigue »Aujourd'hui, 07:07
AnnoncesPartenariat
Playmatch : simplifie considérablement la gestion des propriétaires de terrains
Playmatch : simplifie considérablement la gestion des propriétaires de terrains
Playmatch : tous les services nécessaires pour jouer au football dans une seule application
Playmatch : tous les services nécessaires pour jouer au football dans une seule application
Comment les décisions d'investissement sont-elles prises dans un contexte de forte incertitude ?
Comment les décisions d'investissement sont-elles prises dans un contexte de forte incertitude ?

Les plus lus Sport actualités

Cristiano Ronaldo se repose en famille après l'élimination à la Coupe du Monde
Cristiano Ronaldo se repose en famille après l'élimination à la Coupe du Monde
La raison du mariage précoce d'Abdukodir Khusanov a été révélée
La raison du mariage précoce d'Abdukodir Khusanov a été révélée
Le destin tragique de la star qui a éliminé l'Ouzbékistan de la Coupe du Monde 2026
Le destin tragique de la star qui a éliminé l'Ouzbékistan de la Coupe du Monde 2026
Shakira révèle qui l'a aidée à contacter Mbappé
Shakira révèle qui l'a aidée à contacter Mbappé
Lamine Yamal révèle ce que Messi lui a dit après la finale
Lamine Yamal révèle ce que Messi lui a dit après la finale
Erling Haaland rentre des États-Unis avec un souvenir insolite : la star de Manchester City surprend ses fans
Erling Haaland rentre des États-Unis avec un souvenir insolite : la star de Manchester City surprend ses fans
Coup de théâtre à City : Maresca met 25 joueurs sur le marché
Coup de théâtre à City : Maresca met 25 joueurs sur le marché
Un pari de 12 jours transformé en titre : Murodov écrit l'histoire (vidéo)
Un pari de 12 jours transformé en titre : Murodov écrit l'histoire (vidéo)