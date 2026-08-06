Luka Modrić donne son avis sur l’avenir de Rafael Leão à Milan

Le milieu de terrain expérimenté de l’AC Milan, Luka Modrić, a partagé son opinion sur l’avenir de l’attaquant portugais Rafael Leão au sein du club. Selon La Gazzetta dello Sport, le vétéran a souligné que son coéquipier était suffisamment mature pour décider lui-même de son avenir, tout en ne cachant pas son souhait de le voir rester dans l’équipe. À ce sujet, Goal.com rapporte cela.

Alors que le mercato bat son plein, les spéculations sur l’avenir de Rafael Leão se poursuivent. À l’issue de la saison 2025-2026, l’international portugais avait fait part de sa volonté de relever de nouveaux défis. Cette décision de l’ailier, pilier de l’attaque milanaise depuis sept ans, avait suscité l’inquiétude des supporters et de la direction du club.

Le refus de Modrić de donner des conseils et sa confiance en Leão

Luka Modrić a déclaré qu’il respecterait les décisions personnelles de son coéquipier et ne lui mettrait aucune pression. Selon lui, Rafa sait parfaitement ce qui est le mieux pour lui et connaît la valeur que le club lui accorde.

« Je ne veux pas lui donner de conseils. Rafa est suffisamment mature pour savoir ce qui est le mieux pour lui », a souligné Modrić. Il a ajouté que le joueur savait à quel point les supporters et le club l’aimaient, et qu’il devait simplement travailler dur et donner le meilleur de lui-même à Milan, comme toujours.

Les blessures et les espoirs pour la nouvelle saison

Luka Modrić a reconnu que la saison dernière n’avait pas été particulièrement productive pour Rafael Leão. En raison de plusieurs blessures, l’ailier n’avait pas pu conserver sa meilleure condition physique. Toutefois, selon le milieu de terrain croate, jouer aux côtés d’un Leão pleinement rétabli et concentré serait une grande source de motivation pour l’équipe.

Alors que Milan doit évoluer cette saison sans les avantages financiers et sportifs liés à la Ligue des champions, le maintien d’un Leão au meilleur de sa forme revêt une importance capitale pour le club. Modrić a déclaré que son éventuel maintien serait fantastique pour tout le monde, car Rafa, au sommet de son art, est l’un des meilleurs footballeurs du monde.

La position de l’entraîneur principal

Les déclarations de Modrić interviennent alors que l’entraîneur principal Ruben Amorim a lui aussi été amené à s’exprimer sur l’avenir de l’ailier. Malgré les informations précédentes, Amorim a affirmé pendant le stage de pré-saison en Australie que la star portugaise était pleinement engagée dans le projet des Rossoneri.

Selon Amorim, tous les joueurs, y compris Leão, travaillent très bien. L’entraîneur principal a souligné que Rafa devait être heureux d’évoluer dans un grand club comme Milan et a ajouté que sa motivation était élevée.