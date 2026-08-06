Windscribe lance un script de confidentialité pour les utilisateurs de Windows

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Windscribe lance un script de confidentialité pour les utilisateurs de Windows

Windscribe, l’entreprise qui développe des services VPN populaires, a présenté deGDID, un utilitaire gratuit et open source conçu pour supprimer l’identifiant caché Global Device Identifier (GDID) de Windows. Cet outil permet aux utilisateurs d’éliminer les empreintes numériques persistantes du système et de renforcer la sécurité de leurs données personnelles. C’est ce que rapporte Ixbt.com rapporte .

Selon ixbt.com, la création de ce script spécial a été motivée par une affaire pénale survenue aux États-Unis. D’après les informations diffusées par les médias, les forces de l’ordre, notamment le FBI, auraient utilisé cet identifiant GDID pour établir l’identité d’un pirate informatique présumé.

Identifiant caché et enjeux de sécurité

Même si cet incident s’est produit dans le cadre d’une enquête officielle, les experts de Windscribe soulignent que l’existence d’un identifiant permanent, impossible à supprimer avec les outils standard de Windows, soulève de sérieuses questions concernant la confidentialité des utilisateurs. Le GDID est un marqueur numérique unique utilisé par les services Microsoft et stocké localement sur l’appareil.

Les auteurs du projet affirment qu’un utilisateur ordinaire ne peut absolument pas supprimer cet identifiant ni empêcher sa recréation à partir des paramètres standard du système d’exploitation. C’est pourquoi des développeurs indépendants ont décidé de créer une solution dédiée à ce problème.

Comment fonctionne l’utilitaire deGDID

Le nouveau script deGDID s’exécute via PowerShell avec les droits administrateur. Il permet de vérifier la présence de cet identifiant sur l’ordinateur, de le masquer dans les journaux de diagnostic, de supprimer les entrées existantes et d’empêcher la création de nouvelles entrées. Si nécessaire, il est également possible de restaurer l’état par défaut du système.

Pour atteindre ces objectifs, le programme supprime les clés GDID locales, modifie les droits d’accès aux sections correspondantes du registre et bloque les requêtes de Windows vers le service interne Microsoft DeviceAdd, chargé d’enregistrer l’appareil.

Limites et risques importants

Les développeurs avertissent que le mode de protection complète peut affecter certaines fonctions de Windows. Après le blocage de l’enregistrement de l’appareil, certains services liés au compte Microsoft et aux fonctionnalités en ligne du système peuvent fonctionner de manière instable, voire cesser complètement de fonctionner.

De plus, deGDID ne peut pas supprimer les identifiants déjà transmis aux serveurs Microsoft. Par ailleurs, cet outil ne prend pas en charge les ordinateurs d’entreprise connectés à un domaine ou administrés de manière centralisée. Pour l’instant, Microsoft n’a pas commenté la sortie de ce programme ni les critiques concernant l’impossibilité de supprimer l’identifiant dans Windows.

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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» rédacteur
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