Les applications iPhone diffusées sur Telegram menacent la confidentialité

·53·Technologie
Les applications iPhone diffusées sur Telegram menacent la confidentialité

Kaspersky Lab a découvert une nouvelle menace visant les utilisateurs d’appareils iOS. Selon les experts, de fausses versions d’applications populaires, enrichies de modules malveillants, sont activement diffusées sur des chaînes Telegram en langue russe. Cette situation souligne une nouvelle fois l’importance de la sécurité des appareils mobiles et des données personnelles. Ixbt.com rapporte ce fait.

Les criminels ont modifié le code de logiciels légitimes afin d’y intégrer un module espion spécial destiné à recueillir les données des utilisateurs. Les analyses montrent que les programmes dangereux comprennent des marketplaces populaires, un éditeur photo ainsi que des services de visionnage de contenus vidéo.

Comment fonctionnent les fausses applications et que surveillent-elles ?

Les experts soulignent que les programmes compromis ne fonctionnent pas en permanence en arrière-plan. Toutefois, lorsque l’utilisateur ouvre l’application, le module espion s’active et commence à collecter des informations importantes sur l’appareil. Il peut notamment dérober les paramètres de mémoire, l’état de charge de la batterie, les réglages régionaux, le code de l’opérateur mobile et même les données de géolocalisation précise.

En outre, le logiciel malveillant peut détecter la présence d’un jailbreak sur l’appareil, créer automatiquement des captures d’écran et les transmettre aux criminels. Certaines applications modifiées ne contiennent pas directement de code malveillant, mais intègrent des liens redirigeant l’utilisateur vers une chaîne Telegram qui diffuse des fichiers dangereux.

Mécanisme d’installation et règles de sécurité

Ces applications sont distribuées en contournant l’écosystème officiel de l’App Store. Le processus d’installation est complexe : les utilisateurs sont invités à télécharger un fichier IPA spécial et à acheter un certificat de développeur. L’application est ensuite installée sur l’iPhone à l’aide d’outils tiers comme eSign ou Scarlet.

Les experts insistent fortement sur le fait que l’utilisation de telles méthodes douteuses peut entraîner une fuite de données personnelles. Kaspersky Lab recommande de télécharger les applications uniquement depuis des sources officielles et fiables. Si un programme n’est pas disponible dans la boutique officielle, il est conseillé de l’installer uniquement en suivant les méthodes officielles indiquées par son développeur.

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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» rédacteur
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