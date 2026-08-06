Le Real paiera jusqu’à 140 millions d’euros : Yan Diomande s’est envolé pour Madrid

Le Real est sur le point de conclure l’un des plus gros transferts du marché européen. L’ailier de Leipzig, Yan Diomande, 19 ans, a quitté le rassemblement du club allemand et s’est rendu à Madrid pour passer sa visite médicale et signer son contrat.

Si l’accord est officiellement annoncé, l’Ivoirien pourrait devenir le transfert le plus cher de l’histoire du Real. Les sources divergent toutefois sur le montant : le montant total de l’opération est estimé entre 135 et 140 millions d’euros.

Leipzig a autorisé Diomande à partir

Selon l’insider Fabrizio Romano, les négociations entre le Real et Leipzig sont entrées dans leur phase finale. Le club allemand a autorisé Diomande à quitter le stage de l’équipe en Autriche et à s’envoler pour Madrid.

Le joueur doit passer sa visite médicale dans la capitale espagnole avant de signer un contrat longue durée. Romano avait indiqué précédemment que l’accord courrait jusqu’à l’été 2031.

Selon les informations publiées par AS le 6 août, Diomande devait arriver à Madrid dans l’après-midi. Si la visite médicale est concluante, le club pourrait officialiser le transfert prochainement.

Le transfert s’élève-t-il à 135 ou à 140 millions d’euros ?

Les chiffres communiqués au sujet des détails financiers de l’accord varient. Selon The Guardian, le Real a accepté de verser 125 millions d’euros garantis, plus 10 millions d’euros de bonus. Le montant total atteindrait ainsi 135 millions d’euros.

Les sources espagnoles évoquent pour leur part un montant fixe de 115 millions d’euros. Avec les bonus liés à des conditions faciles ou plus complexes à remplir, la valeur finale du transfert pourrait atteindre 140 millions d’euros. Avant l’annonce officielle, la formule de 125+15 millions d’euros n’est donc pas non plus confirmée définitivement.

Quoi qu’il en soit, la somme versée pour Diomande devrait établir un nouveau record de transfert dans l’histoire du Real. Si l’accord est conclu avec tous les bonus, il deviendrait également le joueur africain le plus cher de l’histoire.

Leganés pourrait également tirer des revenus de ce transfert. Selon les informations disponibles, l’ancien club de Diomande a conservé le droit de percevoir une part des bénéfices d’une future revente.

Il a attiré l’attention de l’Europe en une saison

Le prix de Diomande a fortement augmenté en peu de temps. Il a quitté Leganés pour Leipzig à l’été 2025 et est devenu en Allemagne dès sa première saison l’un des jeunes joueurs les plus brillants du championnat.

L’ailier ivoirien a disputé 33 matchs de Bundesliga, inscrit 12 buts et délivré 8 passes décisives. Ses 20 actions décisives ont joué un rôle important dans la lutte de Leipzig pour une qualification en Ligue des champions.

À l’issue de la saison, Diomande a été élu meilleur jeune joueur de Bundesliga, remportant également le prix Rookie of the Season. Sa vitesse, ses qualités en un contre un et sa capacité à jouer sur les deux ailes ont attiré l’attention des grands clubs.

Ses principales statistiques de la saison dernière :

33 matchs — 12 buts — 8 passes décisives.

Ces chiffres montrent que le joueur de 19 ans n’est plus seulement un talent prometteur, mais un attaquant capable de produire des résultats au plus haut niveau.

Diomande connaît déjà le football espagnol

Pour Diomande, Madrid et la Liga ne constitueront pas un environnement totalement nouveau. Il avait intégré l’équipe première de Leganés durant la seconde partie de la saison 2024-2025 et acquis une première expérience dans le championnat espagnol.

Ses statistiques de l’époque n’étaient pas exceptionnelles, mais sa vitesse et son audace face aux défenseurs ont attiré l’attention de Leipzig. Le club allemand l’a recruté à l’été 2025 et, en une saison, il est devenu l’un des jeunes ailiers les plus chers d’Europe.

Le fait d’avoir vécu et joué en Espagne pourrait accélérer l’adaptation de Diomande à son nouveau club. Il connaît déjà le style de la Liga, la langue et l’environnement du football local.

Qu’attend le Real de lui ?

Diomande évolue principalement comme ailier. Il peut partir de l’aile droite pour repiquer dans l’axe ou utiliser sa vitesse depuis le côté gauche afin de percer la ligne défensive.

Sa principale force réside dans ses accélérations balle au pied et sa capacité à éliminer son adversaire en un contre un. Ses 12 buts et 8 passes décisives la saison dernière montrent également qu’il sait non seulement créer les occasions, mais aussi les conclure.

Cependant, le montant record du transfert fera peser une très forte pression sur Diomande. Il ne sera plus considéré comme un jeune talent prometteur, mais comme un joueur capable de faire immédiatement la différence en attaque.

Pour un ailier de 19 ans, reproduire au Santiago Bernabéu la réussite d’une seule saison en Bundesliga ne sera pas facile. Au Real, la concurrence est féroce et chaque résultat est commenté dans le monde entier.

Il ne manque plus que l’annonce officielle

Le départ de Diomande pour Madrid signifie que le transfert est entré dans sa phase finale. Toutefois, il ne faut pas se presser de considérer l’accord comme totalement conclu avant la visite médicale, la signature des documents et l’annonce officielle des clubs.

Si le processus se déroule comme prévu, le Real dépensera jusqu’à 140 millions d’euros pour un joueur passé en peu de temps de la réserve de Leganés au statut de star de Bundesliga.

La principale question n’est désormais plus de savoir si le transfert sera réalisé. Il s’agit de déterminer si Yan Diomande pourra justifier sur le terrain son prix record et l’immense pression du Real.

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