Galatasaray a envoyé une offre de 35 millions d’euros pour Rafael Leão

Le club turc de Galatasaray a entamé des démarches officielles pour recruter l’attaquant de l’AC Milan Rafael Leão et a envoyé une première offre au club italien. Selon GOAL.com, l’équipe d’Istanbul s’est dite prête à payer 35 millions d’euros pour l’international portugais, mais cette somme n’a pas satisfait la direction milanaise. Goal.com rapporte que.

Après l’établissement de premiers contacts entre les deux parties ces derniers jours, le champion de Turquie est passé à l’action. Cette demande envoyée par la direction de Galatasaray par courrier électronique portait directement sur un transfert définitif. Alors que des options de prêt avec option d’achat avaient auparavant été évoquées, les Turcs souhaitent désormais recruter définitivement le joueur.

Le montant exigé par Milan

L’AC Milan réclame au moins 50 millions d’euros pour laisser partir son numéro 10. Le propriétaire du club, Cardinale, reste prêt à étudier un transfert si une offre satisfaisante arrive, malgré les signaux positifs envoyés par le joueur lui-même et le staff technique. Ainsi, l’offre de 35 millions d’euros de Galatasaray a été jugée insuffisante par les Rossoneri et rejetée.

Malgré tout, le marché des transferts reste animé et les deux parties devraient poursuivre les négociations. Galatasaray a été encouragé par la réponse positive du joueur. Après des discussions internes, le géant turc devrait améliorer son offre dans les prochaines heures et proposer une somme proche de 40 millions d’euros.

Les autres prétendants et la situation

Il convient de rappeler que Rafael Leão avait récemment rejeté l’offre de Fenerbahçe. Le projet sportif proposé par le club ne l’ayant pas convaincu, cette piste a été abandonnée. À l’heure actuelle, seul Galatasaray semble mener une offensive sérieuse pour recruter le joueur.

Si le club stambouliote parvient à rapprocher son offre des exigences de Milan, ce transfert pourrait devenir l’une des opérations les plus retentissantes du mercato estival. La direction tente de profiter de l’attitude positive du joueur pour conclure un accord prochainement.