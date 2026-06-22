Mohamed Salah offre la première victoire de l'Égypte à la Coupe du Monde

L'équipe nationale d'Égypte a remporté sa première victoire de l'histoire de la Coupe du Monde en battant la Nouvelle-Zélande 3-1 lors d'un match à Vancouver. L'attaquant de Liverpool, Mohamed Salah, a été l'artisan principal de ce résultat historique. Non seulement il a marqué, mais il a également délivré des passes décisives pour sceller le sort de la rencontre. C'est ce qu'indique Goal.com dans son article.

Le match a débuté par des difficultés inattendues pour les Égyptiens. À la 15e minute, Finn Surman a propulsé un corner de la tête au fond des filets, donnant l'avantage à la Nouvelle-Zélande. Selon Goal.com, les lacunes de la défense égyptienne et une erreur sur coup de pied arrêté ont mis les « Pharaons » dans une position inconfortable.

Le tournant de la seconde période

L'équipe d'Égypte, incapable de trouver son rythme en première mi-temps, a montré un visage totalement différent après la pause. À la 58e minute, Mostafa Ziko a égalisé, redonnant confiance à son équipe. Peu après, Mohamed Salah est entré en scène. Grâce à une superbe combinaison avec Ziko, il a frappé avec puissance du pied gauche pour ouvrir le score en faveur de l'Égypte.

Juste avant la fin du match, Mahmoud Trezeguet a conclu la rencontre en marquant sur une passe de Salah. Cette victoire place l'Égypte en tête du groupe G avec quatre points. Pour rappel, l'équipe avait fait match nul contre la Belgique lors de la première journée.

Après le match, Mohamed Salah a partagé ses impressions : « C'est un grand accomplissement pour tous les joueurs. Une victoire fantastique et une ambiance incroyable. Maintenant, le prochain match est crucial pour nous ». Le capitaine a estimé que ses chances de qualification pour les phases finales étaient élevées.

Cette victoire marque un véritable tournant pour le football égyptien. Après des années de tentatives, l'équipe a enfin décroché trois points lors d'un Mondial. Des milliers de supporters égyptiens réunis au stade de Vancouver ont été témoins de ce moment historique.