Roma et Gian Piero Gasperini : l’interview annulée à cause des transferts

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Roma et Gian Piero Gasperini : l’interview annulée à cause des transferts

L’interview de l’entraîneur de l’AS Roma Gian Piero Gasperini, qui devait être accordée à la chaîne Sky Sport, a été annulée de manière inattendue à la dernière minute. Cette décision a suscité un vif intérêt dans le monde du football et chez les supporters, renforçant les spéculations sur l’intensification de l’activité du club sur le marché des transferts. Goal.com en informe .

Selon une information publiée par Goal.com, la chaîne Sky Sport avait annoncé plus tôt dans la journée que le technicien partagerait son point de vue lors de l’émission du soir. Cependant, peu après, les présentateurs de la chaîne ont informé les supporters que l’entraîneur ne pourrait pas participer à l’émission.

Questions de transferts et réunions intenses

Les journalistes du studio ont expliqué que l’annulation de l’intervention était due à des raisons indépendantes de sa volonté et de celle de la chaîne. Gian Piero Gasperini s’est excusé auprès des supporters et de la chaîne, promettant de trouver rapidement une nouvelle date pour cet entretien.

Selon les représentants de la chaîne, le technicien est actuellement plongé dans d’intenses réunions et négociations avec la direction du club. Il est probable que des questions importantes soient discutées entre la direction et le staff technique lors du stage de l’équipe romaine à Cardiff.

Nouveaux joueurs et priorités

D’après la source, alors que la clôture du mercato approche, la direction de la Roma et l’entraîneur travaillent activement au renforcement de l’effectif. Il a notamment été révélé que la priorité actuelle du club était le recrutement d’un joueur de couloir.

Le club s’active pour améliorer sa politique de transferts et atteindre les objectifs fixés pour la saison. Le fait que Gasperini ait renoncé à sa conférence de presse pour se concentrer entièrement sur le stage et les négociations laisse présager de prochains changements et de transferts importants au sein de la Roma.

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Jahongir Tursunov
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