Rodri vers la Catalogne : le FC Barcelone proche d’un transfert surprise

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Rodri vers la Catalogne : le FC Barcelone proche d’un transfert surprise

Selon Mundo Deportivo, le milieu de Manchester City Rodri pourrait poursuivre sa carrière de manière surprenante au FC Barcelone. Alors que des informations faisaient état d’un intérêt du Real Madrid, le projet catalan est parvenu à attirer la star espagnole. C’est ce que rapporte Goal.com rapporte .

Rodri a officiellement donné son accord à la direction du FC Barcelone pour entamer des négociations avec Manchester City. Les dirigeants du club estiment avoir franchi avec succès le principal obstacle : déterminer les véritables intentions du joueur.

Un joueur parfaitement adapté au projet de Hansi Flick

Même si le renforcement du secteur offensif reste une priorité pour le FC Barcelone lors du mercato estival, la possibilité de recruter l’un des meilleurs milieux de terrain au monde a contraint la direction à étudier sérieusement cette opération. Grâce à sa qualité technique, son immense expérience et ses qualités de leadership, Rodri correspond parfaitement à la philosophie de jeu de l’entraîneur Hansi Flick.

Selon les spécialistes, une autre raison pousse les Catalans à réaliser ce transfert : leur volonté de remplacer dignement le milieu néerlandais Frenkie de Jong, actuellement blessé. L’arrivée de Rodri renforcerait encore les possibilités de l’équipe dans l’entrejeu.

Une concurrence féroce au milieu

Si ce transfert se concrétise, le FC Barcelone réunira une véritable armée de stars dans son entrejeu. L’équipe compte déjà des joueurs talentueux comme Gavi, Pedri, Dani Olmo, Frenkie de Jong, Fermín López, Marc Casadó et Marc Bernal. L’arrivée de Rodri renforcerait encore la profondeur de l’effectif.

Malgré cela, certains spécialistes s’interrogent sur la compatibilité de cette opération avec le plan financier et stratégique global du club. Recruter le leader de Manchester City exigerait sans aucun doute des moyens considérables et d’importants efforts de la part du club catalan.

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Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» rédacteur
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