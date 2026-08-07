Parme s’apprête à recruter David Romero et est prête à laisser partir Pellegrino

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Parme s’apprête à recruter David Romero et est prête à laisser partir Pellegrino

Le club de Parme, en Serie A italienne, poursuit son activité sur le marché des transferts et est proche de renforcer encore sa ligne offensive avec un talentueux joueur. Selon Sky Sport, l’équipe mène les dernières négociations pour recruter le jeune attaquant argentin David Romero, qui évolue à Tigre. D’après Goal.com rapporte .

Après avoir finalisé avec succès le transfert d’El Bilal Touré, la direction de Parme est presque parvenue à un accord avec Tigre pour l’achat de l’attaquant axial argentin né en 2003. Le joueur lui-même a clairement montré ces dernières heures, en faisant ses adieux aux supporters du club, qu’il devrait bientôt s’installer en Italie.

David Romero a eu l’occasion de se distinguer lors de la saison écoulée. Il a disputé 17 rencontres au total en Primera División argentine et en CONMEBOL Sudamericana, inscrivant 10 buts et délivrant 2 passes décisives. C’est précisément cette régularité et cette efficacité qui ont attiré l’attention des recruteurs de Parme.

Le destin de Mateo Pellegrino et l’intérêt des cadors

Le recrutement de David Romero par Parme devrait également avoir une incidence directe sur le destin d’un autre attaquant du club. Mateo Pellegrino, un autre attaquant argentin né en 2001, pourrait quitter l’équipe après l’arrivée du nouveau joueur. Il suscite un vif intérêt en Italie et à l’étranger, tandis que la Fiorentina et la Juventus suivent notamment la situation de près.

La Fiorentina est prête à passer à l’action pour Pellegrino si une bonne offre arrive pour Moise Kean ou si Roberto Piccoli rejoint Bologne. De son côté, la Juventus, qui réévalue également sa ligne offensive, a placé le jeune attaquant sur sa liste de cibles.

Les prochaines étapes du mercato

Pour les Turinois, il faudra vendre certains joueurs de l’attaque avant de lancer une offensive concrète pour Pellegrino. Jonathan David reste pour l’instant le principal candidat au départ, mais aucune offre satisfaisante n’est encore arrivée. Malgré cela, la Juventus n’a pas dit son dernier mot dans cette course.

Parme souhaite, quant à elle, présenter à son entraîneur une ligne offensive entièrement constituée avant le début de la saison. Il ne resterait plus qu’à voir David Romero revêtir le maillot gialloblù et à régler les derniers détails entre les parties, rapporte Sky Sport.

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Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» rédacteur
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