NVIDIA vend des cartes graphiques GeForce RTX 50 au prix recommandé lors de la QuakeCon

Ces derniers temps, le marché des cartes graphiques connaît une forte hausse des prix, ce qui crée de sérieuses difficultés pour les utilisateurs. Dans ce contexte, selon ixbt.com, NVIDIA a décidé d’offrir aux utilisateurs la possibilité d’acheter ses cartes graphiques de dernière génération aux prix officiellement recommandés. Cette initiative devrait représenter une étape importante pour ceux qui souhaitent mettre leur ordinateur à niveau malgré la hausse des prix du marché. À ce sujet, Ixbt.com rapporte .

L’entreprise met cette possibilité en œuvre non pas dans de vastes réseaux de distribution, mais dans le cadre d’un événement spécial. Lors du festival QuakeCon, qui ouvre ses portes cette année, NVIDIA présente un stand promotionnel spécial. Celui-ci permet aux visiteurs d’acquérir les appareils les plus récents de la série RTX 50 à leur prix d’origine, sans majoration artificielle.

Politique tarifaire de l’événement

Selon les conditions annoncées, les acheteurs pourront acquérir la GeForce RTX 5070 Founders Edition pour 550 dollars, la GeForce RTX 5080 FE pour 1 000 dollars et le modèle phare RTX 5090 FE pour 2 000 dollars. Il convient de noter qu’actuellement, sur le marché de détail, le prix de la carte graphique RTX 5090 a grimpé de 4 000 à 5 000 dollars, voire davantage. L’offre de la QuakeCon est donc considérée comme une occasion particulièrement avantageuse et intéressante au regard de la situation actuelle du marché.

NVIDIA appelle cette opération « Accès prioritaire vérifié ». Cette appellation souligne à sa manière que les prix officiellement recommandés restent inchangés malgré les réalités du marché actuel et une forte demande. Même si les règles du marché réel montrent une situation différente, l’entreprise tente de proposer du matériel à ses fans à des prix équitables.

Détails et conditions de l’événement

Si vous prévoyez de participer à cet événement, organisé du 6 au 9 août de cette année, les organisateurs recommandent de vous rendre au stand GeForce le plus rapidement possible. L’objectif est d’obtenir les produits au prix garanti avant l’épuisement des stocks. Selon les représentants de l’entreprise, toute personne intéressée pourra acheter ces appareils sur place.

Cependant, une question essentielle préoccupe les spécialistes et les acheteurs : la quantité exacte de cartes graphiques que NVIDIA a réservée pour cet événement reste inconnue. La demande devant être très élevée, il est peu probable que toutes les personnes intéressées puissent en profiter. La rapidité et la réactivité des visiteurs du festival seront donc déterminantes.