L’agent d’Andrea Cambiaso évoque l’avenir du footballeur

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L’agent d’Andrea Cambiaso évoque l’avenir du footballeur

Les questions concernant l’avenir d’Andrea Cambiaso, latéral de la Juventus de Turin et de la sélection italienne, continuent d’intéresser les supporters et les spécialistes. Dans une interview accordée à Sky Sport, l’agent du joueur, Giovanni Bia, a fait le point sur les dernières rumeurs de transfert entourant son client. Selon lui, à ce stade, aucune raison sérieuse ne justifie le départ du défenseur de la Vieille Dame. À ce sujet, Goal.com rapporte .

Selon Goal.com, l’agent a notamment souligné que son client était extrêmement satisfait de son expérience et de l’ambiance au sein du club turinois. Giovanni Bia a rappelé que chaque enfant rêve, durant son enfance, de jouer dans un grand club comme la Juventus, l’Inter ou l’AC Milan. Andrea ne pourrait donc envisager de quitter cette équipe qui lui est chère que si une offre très importante, pleinement satisfaisante pour toutes les parties, venait à être formulée.

L’intérêt de Manchester City et le critère des grands clubs

Selon l’agent, Manchester City avait manifesté par le passé un intérêt concret pour Andrea Cambiaso. Toutefois, le joueur et ses représentants ne sont prêts à examiner un transfert que s’il reçoit une offre émanant de l’un des meilleurs clubs d’Europe. Bia a notamment précisé que les propositions des équipes de milieu de tableau de Premier League n’intéressaient pas le joueur, qui ne choisirait que des clubs capables de viser les plus hauts objectifs.

Ces dernières semaines, la presse avait fait état d’un possible accord ou d’un échange de joueurs avec un autre grand club du championnat italien, l’Inter. La possibilité d’un échange entre Andrea Cambiaso et Davide Frattesi avait notamment été évoquée sur le marché des transferts. Giovanni Bia a toutefois fermement démenti ces rumeurs, affirmant n’avoir reçu aucune demande ni offre officielle de la part des représentants de l’Inter.

Andrea CambiasoJuventusInter MilanTransfertsSerie A
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Jahongir Tursunov
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