Samsung encourage activement ses clients à passer à la technologie de 5 nanomètres

La concurrence pour les volumes et les capacités de production de semi-conducteurs se poursuit avec intensité sur le marché mondial. Selon ZDNet Korea, Samsung Electronics encourage activement ses clients à passer à un procédé de fabrication en 5 nanomètres, ses capacités en 4 nanomètres étant fortement sollicitées. Cette décision devrait avoir un impact notable sur l’équilibre actuel du marché mondial des semi-conducteurs et sur les chaînes de production. Ixbt.com rapporte .

Il est indiqué que les lignes en 4 nanomètres de la division Samsung Foundry sont presque entièrement réservées jusqu’à l’année prochaine. La principale raison serait l’augmentation spectaculaire des commandes liées aux besoins internes de l’entreprise, notamment pour la production de nouvelles puces mémoire HBM4. Ces capacités servent également à fabriquer différents accélérateurs d’intelligence artificielle.

Le compromis des 5 nanomètres

Dans la situation actuelle, Samsung propose à ses clients sa technologie de 5 nanomètres, suffisamment mature et économique, comme solution de remplacement. Ce procédé est moins coûteux que les technologies de pointe en 2 et 3 nanomètres, tout en étant capable de répondre pleinement aux besoins de nombreux fabricants modernes. Initialement destinée à l’électronique automobile, cette technologie gagne également en popularité auprès des concepteurs de solutions d’intelligence artificielle, de neuroprocesseurs et de puces pour serveurs.

Ces derniers mois, l’intérêt pour cette technologie a considérablement augmenté. Selon les experts du secteur, cette tendance s’explique aussi par la forte charge des usines de TSMC et par une situation géopolitique complexe. Faute de capacités disponibles chez le principal fabricant sous contrat au monde, de nombreuses entreprises venues de Chine, d’Inde et d’autres pays ont décidé de faire appel aux services de Samsung.

Perspectives et projets futurs

Les commandes de plus petit volume que TSMC ne peut pas accepter sont désormais également confiées au géant sud-coréen. Cette situation offre à l’entreprise de nouvelles possibilités de renforcer sa position. Parallèlement, Samsung continue d’accepter des demandes concernant sa technologie avancée en 2 nanomètres.

Néanmoins, le succès futur de la technologie en 2 nanomètres dépendra largement de la capacité à améliorer le rendement des puces fonctionnelles et à rendre cette nouvelle technologie attrayante pour les clients produisant en masse. À ce stade, le procédé en 5 nanomètres reste le compromis le plus équilibré et le plus stable pour l’entreprise et ses clients.