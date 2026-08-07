Le leader de Tottenham Micky van de Ven va rester au club

Le club londonien de Tottenham est sur le point de signer un nouveau contrat de longue durée avec Micky van de Ven, l’un de ses défenseurs titulaires. Selon BBC Sport, l’international néerlandais a changé d’avis concernant son avenir au club et devrait officialiser prochainement un nouvel accord de cinq ans. Cette annonce constitue une étape importante pour les Spurs et garantit la stabilité des projets futurs de l’équipe. Goal.com rapporte .

Rappelons que le talentueux défenseur central avait rejoint Tottenham en 2023 en provenance du club allemand de Wolfsburg. Bien que l’accord initial annoncé publiquement ait couru jusqu’en 2029, les événements des derniers mois avaient suscité plusieurs interrogations sur l’avenir du joueur. Dès son arrivée en Premier League, il s’était distingué par ses prestations solides et avait joué un rôle décisif dans le succès de l’équipe en Ligue Europa lors de la saison 2024-2025.

L’influence de Roberto De Zerbi et les changements au club

Au début de cette année, alors que Tottenham traversait une période difficile et luttait pour se maintenir en Premier League, Micky van de Ven avait sérieusement réfléchi à son avenir. Le changement de trois entraîneurs en seulement neuf mois et la nette dégradation des résultats avaient fait naître des doutes chez le joueur. Toutefois, la nomination de Roberto De Zerbi , ancien entraîneur de Brighton, en remplacement d’Igor Tudor le 31 mars, a profondément changé la situation.

L’arrivée du technicien italien et le style de jeu qu’il a instauré ont été les principaux facteurs qui ont convaincu le défenseur de changer d’avis. Van de Ven a apprécié les changements positifs dans les infrastructures du club ainsi que ses nouvelles ambitions. Dans une interview accordée à BBC Sport au début de l’été, il avait notamment souligné qu’un nouvel état d’esprit était apparu au sein de l’équipe.

Une saison difficile est désormais derrière eux

La saison dernière, Tottenham a traversé l’une des périodes les plus difficiles de son histoire. Le club a lutté jusqu’à la dernière journée pour éviter la relégation et a terminé à la 17e place du classement. Van de Ven n’a pas caché que les résultats de la saison passée étaient insatisfaisants et inacceptables.

Malgré tout, les nouvelles mesures prises par la direction et la stabilité retrouvée au sein de l’effectif ont eu une influence positive sur le joueur. Il a insisté sur l’importance de tourner la page des difficultés et d’aborder la nouvelle saison avec de nouveaux objectifs. La signature du nouveau contrat du défenseur représenterait pour Tottenham une victoire importante, tant sur le plan sportif qu’en matière d’image.