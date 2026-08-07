Rodri proche d’un transfert au FC Barcelone

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Rodri proche d’un transfert au FC Barcelone

Bien que le nom de Rodri, le leader de Manchester City, ait souvent été associé au Real Madrid ces derniers jours, le milieu de terrain est étonnamment proche de rejoindre le FC Barcelone. Selon Mundo Deportivo, l’international espagnol apprécie favorablement le projet blaugrana et a officiellement donné son accord à la direction pour entamer des négociations avec Manchester City. Goal.com le rapporte.

La direction du club catalan affirme que le principal obstacle consistait à déterminer les intentions du joueur lui-même, une étape particulièrement complexe qui aurait désormais été franchie avec succès. Même si renforcer le secteur offensif reste la priorité du Barça lors du mercato estival, la possibilité de recruter l’un des meilleurs milieux de terrain au monde pousse le club à étudier sérieusement cette opération.

Un joueur parfaitement adapté au projet de Hansi Flick

Rodri correspond parfaitement à la philosophie de jeu de l’entraîneur Hansi Flick, grâce notamment à sa grande qualité technique, son immense expérience et ses qualités de leader. Selon plusieurs informations, Barcelone souhaite également accélérer ce transfert, alors que son milieu néerlandais Frenkie de Jong est absent pour une longue période en raison d’une blessure.

Cependant, l’arrivée de Rodri pourrait entraîner une forte densité, voire un surplus de joueurs, dans l’entrejeu catalan. Le milieu du Barça compte déjà des talents comme Gavi, Pedri, Dani Olmo, Frenkie de Jong, Fermín López, Marc Casadó et Marc Bernal, qui se disputent tous une place dans le onze.

Un casse-tête positif pour l’entraîneur

Une telle richesse de choix offrirait à Hansi Flick un casse-tête particulièrement positif. Le technicien allemand pourrait choisir librement parmi de nombreux joueurs de premier plan et procéder à une rotation efficace sans affaiblir la qualité de son effectif.

Selon les spécialistes, le transfert de Rodri renforcerait non seulement la concurrence interne, mais donnerait aussi au FC Barcelone une confiance supplémentaire pour viser les plus hauts objectifs sur la scène européenne.

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Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» rédacteur
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