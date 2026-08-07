La société suisse Flyer présente un nouveau type de vélo électrique

Flyer, l’un des principaux fabricants de vélos en Suisse, a présenté au grand public sa dernière création : le vélo électrique haut de gamme G1 Upstreet TR:CF 7.63. Ce véhicule a déjà attiré l’attention des spécialistes grâce à ses solutions techniques innovantes, notamment sa boîte de vitesses automatique et sa transmission sans chaîne. Ixbt.com rapporte ces informations.

Selon ixbt.com, le nouveau modèle est commercialisé sur le marché allemand au prix initial de 7 999 euros. Actuellement, les acheteurs peuvent toutefois acquérir ce vélo haut de gamme au tarif promotionnel de 5 499 euros. Ce prix élevé s’explique par ses technologies avancées et l’utilisation de matériaux de haute qualité.

Transmission et système moteur innovants

Le G1 Upstreet repose sur le système Pinion Motor.Gearbox.Unit. Cette solution intègre dans un seul boîtier fermé un moteur électrique central développant un couple de 85 Nm et une boîte de vitesses à 12 rapports. Contrairement aux transmissions classiques équipées d’un dérailleur externe, cette construction hermétique offre une protection fiable contre la poussière, l’eau et les dommages mécaniques.

Selon les spécialistes, cette approche réduit considérablement les besoins d’entretien. Un autre avantage important de ce vélo électrique réside dans le changement de vitesse entièrement automatique. Une électronique dédiée sélectionne elle-même le rapport optimal en fonction de la vitesse et des conditions de circulation, ce qui permet au cycliste de se concentrer pleinement sur la route.

Matériaux en carbone et caractéristiques techniques

Au lieu d’une chaîne métallique traditionnelle, ce modèle utilise une courroie moderne en carbone. Elle se distingue par son fonctionnement presque silencieux, l’absence d’entretien particulier et sa longue durée de vie. Pour améliorer la sécurité et la propreté, la courroie est protégée par un petit carter spécial.

Le cadre du Flyer G1 Upstreet TR:CF 7.63 est lui aussi fabriqué directement en fibre de carbone. Malgré cela, le poids total de la construction atteint 29 kilogrammes, ce qui ne permet pas de le qualifier de léger. Cela s’explique principalement par la batterie de grande capacité installée sur le vélo, d’une puissance de 700 Wh, qui autorise les trajets sur de longues distances.