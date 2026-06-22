Kylian Mbappé qualifie Lionel Messi et Cristiano Ronaldo de meilleurs joueurs du monde

Le capitaine de l'équipe de France, Kylian Mbappé, a répondu aux questions sur ses accomplissements personnels et sur les plus grands joueurs de notre époque à l'approche de la Coupe du Monde 2026. L'attaquant du Real Madrid a déclaré qu'il ne se plaçait pas encore au niveau de Lionel Messi et Cristiano Ronaldo, les reconnaissant comme les étoiles les plus brillantes du monde du football. C'est ce qu'indique Goal.com dans son article.

Lors de la conférence de presse, Mbappé a esquivé les questions des journalistes concernant ses records personnels et la course au titre de meilleur buteur du tournoi. Selon lui, l'attention actuelle ne doit pas porter sur les résultats individuels, mais sur le succès de l'équipe de France. Selon le journal Marca, l'attaquant a préféré rendre hommage aux légendes plutôt que de se présenter comme faisant partie de l'élite du football.

Records personnels et projets d'avenir

"Messi et Cristiano sont les meilleurs joueurs, c'est un fait. Quant à moi, j'essaie simplement d'aider mon équipe à remporter une nouvelle Coupe du Monde. Tout le reste n'est qu'un sujet de débat pour les journalistes", a souligné Kylian Mbappé. Il a également évoqué sa rivalité avec Erling Haaland, affirmant qu'il ne pense actuellement qu'aux prochains adversaires.

La star française a également clarifié les spéculations sur la longévité de sa carrière. Il ne croit pas pouvoir jouer à un haut niveau jusqu'à 40 ans comme ses idoles. Selon Mbappé, on ne le laisserait pas rester dans l'équipe en vieillissant, et il préfère vivre au jour le jour plutôt que d'établir des plans à long terme.

En parlant de la possibilité de devenir le meilleur buteur de l'histoire des Coupes du Monde, Mbappé a salué la capacité constante de Lionel Messi à marquer. "Leo marque toujours, et je suis derrière lui. Bien sûr, on peut s'en rapprocher en marquant, mais le plus important pour moi est de ramener la coupe à la maison", a déclaré le joueur.

Football moderne et tactique

Au cours de l'entretien, Mbappé a également abordé les changements tactiques dans le football moderne. Selon lui, les équipes gagnantes définissent toujours les nouvelles tendances. Il a souligné qu'au début, tout le monde étudiait le style basé sur la possession comme le FC Barcelone, puis l'expérience du Real Madrid, et maintenant le pressing agressif comme au PSG.

Néanmoins, l'attaquant a noté que le football international diffère fondamentalement du niveau des clubs. Il a ajouté que les approches tactiques sont différentes à l'échelle des équipes nationales et que, pour gagner des tournois comme la Coupe du Monde, on ne peut pas s'appuyer uniquement sur les styles de club.