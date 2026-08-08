McGregor attend une sensation : il pronostique le combat de Makhachev

L’un des plus grands combats de l’année dans la division des poids mi-moyens de l’UFC approche. Le champion en titre Islam Makhachev défendra sa ceinture contre l’Irlandais Ian Machado Garry, âgé de 28 ans et non de 23 ans. À l’approche de ce duel, Conor McGregor a également fait son choix.

La star irlandaise du MMA croit aux chances de son compatriote. McGregor a qualifié Garry de « véritable prédateur » et affirmé qu’il pouvait battre Makhachev pour devenir champion de l’UFC.

McGregor ne cache pas son choix

Conor McGregor a publiquement affiché son soutien à Ian Machado Garry avant le test le plus difficile de sa carrière.

« Garry est un véritable prédateur. Je crois qu’il battra Makhachev et deviendra champion de l’UFC », a écrit McGregor.

Ce pronostic n’est pas le fruit du hasard. Depuis le début de sa carrière, Garry n’a jamais caché son intention de suivre les traces de McGregor. Dans son profil officiel à l’UFC, il a également déclaré que l’ascension de Conor l’avait inspiré à se consacrer sérieusement au MMA. L’Irlandais affiche aujourd’hui un bilan professionnel de 17 victoires pour une défaite.

Quels problèmes Garry peut-il poser à Makhachev ?

Les principales armes d’Ian Machado Garry sont sa taille et son allonge, son contrôle de la distance ainsi qu’une technique de frappe mobile.

Il a lui-même insisté sur ces qualités avant son combat contre Makhachev. L’Irlandais estime que son adversaire n’a encore jamais affronté un combattant aussi grand et mobile, et se dit même prêt à rivaliser avec le champion dans le domaine de la lutte.

Lors de ses derniers combats, Garry a battu Belal Muhammad et Carlos Prates. Il n’a perdu qu’un seul de ses 11 combats à l’UFC, une série qui l’a conduit jusqu’au combat pour le titre.

Makhachev a toutefois préparé un autre plan

Mais le champion en titre a lui aussi bien étudié le style de Garry.

Selon Makhachev, l’Irlandais cherchera à garder la distance et à rester constamment en mouvement. Le champion prévoit donc de lui mettre la pression, de le repousser contre la cage, de l’amener au sol et de l’épuiser physiquement.

Makhachev a même indiqué vouloir terminer le combat en trois rounds. Son plan consiste à empêcher Garry de se déplacer librement et à orienter le combat vers la lutte, un domaine dans lequel il excelle.

Quand aura lieu l’UFC 330 ?

Le combat Makhachev-Garry sera l’affiche principale de l’UFC 330. Selon les informations officielles de l’UFC, le tournoi aura lieu le 15 août à la Xfinity Mobile Arena de Philadelphie, aux États-Unis. En heure ouzbèke, la carte principale débutera le 16 août.

Il s’agira de la première défense par Makhachev de sa ceinture des poids mi-moyens. Garry montera quant à lui dans l’octogone pour disputer le titre de l’UFC pour la première fois de sa carrière.

Le pronostic de McGregor se réalisera-t-il ?

Sur le papier, Makhachev est le favori. Sa lutte, son contrôle au sol et son expérience des grands combats pourraient représenter un immense problème pour Garry.

Cependant, le contrôle de la distance, la vitesse et les déplacements atypiques de l’Irlandais pourraient changer le scénario du combat. McGregor semble précisément croire en ces qualités.

Le 16 août, l’octogone apportera lui-même la réponse à toutes les questions : Makhachev prouvera-t-il une nouvelle fois qu’il mérite son titre, ou la sensation irlandaise espérée par McGregor se produira-t-elle ?

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