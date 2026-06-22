Le match de la première journée de l'équipe nationale d'Ouzbékistan contre la Colombie lors de la Coupe du Monde 2026 a ouvert une nouvelle page dans l'histoire du football ouzbek. L'attaquant de 22 ans Abbosbek Fayzullayev est reconnu comme l'un des protagonistes de ce match historique.

En trouvant le chemin des filets, Fayzullayev a atteint deux résultats majeurs et a gravé son nom dans l'histoire.

Premièrement, Abbosbek Fayzullayev est devenu le premier footballeur ouzbek à réussir à marquer lors de la phase finale d'une Coupe du Monde.

Deuxièmement, Abbos a établi un record mondial unique. Avec une taille de 167 centimètres, le joueur a été enregistré comme le buteur le plus petit de l'histoire de la Coupe du Monde au XXIe siècle à avoir marqué d'une tête.

Après ce but historique et ces records, Matvey Lukin, défenseur du CSKA Moscou et ancien coéquipier d'Abbosbek, a parlé de ses échanges avec lui.

Matvey Lukin a souligné qu'ils soutenaient activement Fayzullayev en Russie et qu'ils étaient très heureux de son succès.

"C'est le premier but de l'équipe nationale d'Ouzbékistan en Coupe du Monde. Nous avons écrit après le match, il m'a envoyé une vidéo où il semblait très satisfait et heureux", a déclaré Lukin.

Le footballeur russe n'a pas manqué de donner un conseil amical et un avertissement humoristique à son ancien coéquipier avant les prochains matchs.

"Je lui ai dit qu'il lui restait encore des matchs importants et qu'il ne devait pas perdre sa vigilance. Sinon, tu vas perdre la tête, ai-je plaisanté", a ajouté le défenseur.

Cependant, Matvey Lukin a hautement estimé les qualités humaines d'Abbosbek, soulignant qu'il est très travailleur et très loin de souffrir de la « maladie des stars ».