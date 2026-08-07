Parme s’apprête à recruter David Romero

Le club italien de Parme poursuit activement son mercato et est proche de renforcer davantage son secteur offensif. Selon Sky Sport, l’équipe est entrée dans la phase finale des négociations pour recruter le talentueux attaquant David Romero, qui évolue dans le championnat argentin. Ce transfert devrait également avoir des répercussions sur d’autres dossiers du club, notamment l’avenir de Mateo Pellegrino. Goal.com rapporte cette information.

Après l’arrivée d’El Bilal Touré, la direction de Parme souhaite ajouter un autre jeune joueur prometteur à son secteur offensif. Le transfert de David Romero, attaquant axial argentin né en 2003 et évoluant à Tigre, est quasiment bouclé. Le joueur a récemment fait ses adieux aux supporters du club, ce qui laisse penser que son départ pour l’Italie est imminent.

Les statistiques de Romero et les plans de Parme

David Romero a eu le temps de se distinguer au cours de la saison écoulée. En Primera División argentine et en Copa Sudamericana, il a disputé 17 matchs au total, inscrivant 10 buts et délivrant 2 passes décisives. C’est précisément cette régularité et cette efficacité qui ont attiré l’attention de Parme. Le club a décidé de recruter ce jeune joueur déjà opérationnel comme un investissement pour l’avenir.

Cependant, l’arrivée de Romero aura également un impact direct sur la situation de l’autre attaquant du club, Mateo Pellegrino, sur le marché des transferts. Pellegrino, un autre attaquant argentin né en 2001, suscite l’intérêt de plusieurs clubs en Italie et à l’étranger. La Fiorentina et la Juventus figurent notamment parmi ses prétendants.

L’intérêt de la Fiorentina et de la Juventus

Selon Sky Sport, la Fiorentina serait prête à envisager le recrutement de Pellegrino si elle recevait une offre intéressante pour Moise Kean. Le club florentin considère le jeune Argentin comme un candidat idéal pour maintenir la concurrence en attaque.

De son côté, la Juventus suit également attentivement la situation de Pellegrino. Toutefois, le club turinois doit d’abord réduire le nombre de joueurs dans son secteur offensif avant de passer à l’action. Jonathan David est actuellement présenté comme le principal candidat à un départ de la Juventus. Néanmoins, aucune offre satisfaisante n’est encore parvenue au club ni aux représentants du joueur.

Si le géant turinois parvient à vendre l’un de ses joueurs, il pourrait rapidement s’activer sur le marché des transferts et entrer dans la course pour Pellegrino. Pour l’instant, Parme s’efforce de régler rapidement tous les détails. Le club prévoit de constituer une attaque pleinement opérationnelle sous la direction de son entraîneur avant le début de la nouvelle saison, et David Romero devrait bientôt porter le maillot jaune et bleu.