Le sélectionneur de l'équipe d'Argentine, Lionel Scaloni, s'est exprimé sur l'ambiance interne de l'équipe et les rumeurs malveillantes entourant le capitaine Lionel Messi avant les prochains matchs du championnat. Ces derniers jours, des informations infondées concernant la famille du joueur ont circulé sur les réseaux sociaux et dans certains médias, provoquant un grand tollé dans le camp de l'équipe. C'est ce que rapporte Goal.com dans son article.

Plus précisément, de fausses nouvelles annonçant le décès du père de la star de l'Inter Miami, Jorge Messi, ont choqué la communauté footballistique argentine. Suite à la propagation de ce fake, la famille du joueur a été contrainte de publier un communiqué officiel. Il s'avère que Jorge reçoit actuellement des soins médicaux et que sa santé s'améliore. Selon ESPN, cet incident a également impacté la préparation de l'équipe pour le match contre l'Autriche.

Démissions suite aux fausses informations

Cette situation conflictuelle a débuté lorsque Florencia Peña, animatrice de la chaîne Luzu TV, a annoncé en direct des informations non confirmées sur le décès du père de Messi. L'information est rapidement devenue virale dans le monde entier. En conséquence, l'animatrice a démissionné de son poste, affirmant que l'équipe de production lui avait transmis une information erronée dans l'oreillette.

La direction de la chaîne a également pris des mesures strictes face à cette erreur grossière. Le producteur Nicolas Okiato a confirmé le licenciement de plusieurs employés impliqués. Un tel incident, survenant alors que Lionel Messi participe à sa sixième Coupe du Monde, aurait pu peser sur le moral du joueur, mais l'équipe a décidé de le soutenir pleinement.

La réaction de Scaloni et l'unité de l'équipe

Lors d'une conférence de presse avant le match à Arlington, Texas, Lionel Scaloni a souligné que l'équipe était plus soudée que jamais. « Nous allons bien et nous sommes prêts pour le match de demain. Nous croyons que l'équipe peut surmonter ensemble toutes les situations, bonnes ou mauvaises. C'est toujours agréable d'être entouré d'amis et Messi le ressent », a déclaré l'entraîneur.

Selon Goal.com, l'équipe d'Argentine a battu l'Algérie 3-0 lors de la première journée de la phase de groupes. Lors de ce match, Lionel Messi a inscrit un triplé, démontrant sa forme sportive exceptionnelle. Désormais, l'« albiceleste » vise la victoire contre l'Autriche pour assurer sa qualification anticipée pour les play-offs.

Pour les fans de football ouzbeks, chaque match de l'Argentine suscite un grand intérêt. En particulier, la participation de Messi aux derniers grands tournois et les événements qui l'entourent font l'objet de larges discussions sur les réseaux sociaux. L'équipe dirigée par Scaloni s'efforce de se concentrer sur les résultats sur le terrain malgré ces pressions extérieures.