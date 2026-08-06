Généraux de combat : pourquoi Poutine a-t-il opéré une rotation brutale dans l’armée russe ?

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Généraux de combat : pourquoi Poutine a-t-il opéré une rotation brutale dans l’armée russe ?

Le président russe Vladimir Poutine a procédé à une vaste rotation des cadres au sein du ministère de la Défense et de la direction des forces armées. Selon des sources officielles, cette décision vise à améliorer radicalement la logistique du front, le soutien militaro-technique et la stratégie de la guerre des drones.

Selon les experts, le Kremlin mise cette fois non pas sur les responsables de cabinet, mais précisément sur les « généraux de combat » qui ont acquis de l’expérience sur le champ de bataille et y ont fait leurs preuves.

Nominations rapides et stratégiques : qui a obtenu quel poste ?

Selon les nouvelles nominations, les principaux changements suivants ont eu lieu au sein des forces armées russes :

  • Un nouveau chef pour les forces de drones : Le colonel général Denis Lyamin a été nommé commandant des forces d’aviation sans pilote (UAV).

  • La direction des groupements a été renouvelée : Le colonel général Andreï Ivanayev dirigera le groupement de forces « Centre », tandis que le colonel général Piotr Bolgarev prendra la tête du groupement de forces « Est ».

  • La logistique réunie sous une même autorité : L’ancien chef du groupement « Centre », le colonel général Valeri Solodtchouk a été nommé vice-ministre de la Défense. Il réunira désormais la logistique et l’approvisionnement de toute l’armée au sein d’un centre unique.

  • Armement et technologies : Les vice-ministres de la Défense Alexandre Sanchik (achats d’armements et soutien technique) ainsi que Alexeï Krivoroutchko (développement d’armes avancées) superviseront le réarmement systématique.

  • La direction de l’état-major général : Le communiqué souligne que le chef de l’état-major général des forces armées russes et premier vice-ministre de la Défense, Valeri Guerassimov poursuivra ses fonctions.

L’évaluation des analystes : « La guerre fait émerger de nouveaux talents »

Des experts militaires et des responsables politiques affirment que ces changements de personnel ne constituent pas une simple rotation, mais une vaste préparation opérationnelle :

1. Le commandement se centralise

Selon l’expert militaire et colonel à la retraite Anatoli Matviïtchoukle commandant en chef suprême souhaite renforcer le contrôle organisationnel et administratif sur les troupes. Ces changements pourraient créer les conditions d’opérations offensives plus vastes et plus déterminées à l’avenir.

2. L’expérience du front comme critère principal

Selon le député de la Douma et membre de la commission de la Défense Andreï Kolesnikcomme pendant la Seconde Guerre mondiale, le front lui-même fait émerger de nouveaux chefs militaires :

« Le général Solodtchouk s’est distingué par ses opérations dans la région de Koursk, tandis que Sanchik a fait ses preuves au sein du groupement “Sud”. L’armée avait précisément besoin d’officiers qui comprennent en profondeur la situation sur le champ de bataille », a déclaré le député.

3. La « guerre des drones » et les nouvelles technologies

L’expert militaire Andreï Klin tsevitch a souligné que Poutine promouvait à des postes élevés des officiers qu’il connaît personnellement et qui ont obtenu des résultats au front :

« L’armée est actuellement restructurée de manière systématique pour mener la guerre moderne des drones. L’arrivée de professionnels qui connaissent de l’intérieur les besoins du front accélérera considérablement de nombreux processus », a-t-il déclaré.

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Vladimir PoutineRussieValeri GuerassimovMinistère de la Défense
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» rédacteur
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