Le superbe but de Lyupcho Doriyev offre une victoire importante à So‘g‘diyona !

La deuxième phase de la Super League d’Ouzbékistan a officiellement débuté. Le match d’ouverture de la 16e journée s’est déroulé à Zomin, où So‘g‘diyona a accueilli Andijon et remporté une importante victoire sur le score de 1-0.

Un but unique et spectaculaire a décidé de l’issue de cette rencontre intense et disputée.

Doriyev conforte sa place en tête du classement des buteurs

Même si les deux équipes se sont procuré plusieurs occasions franches en première période, aucun but n’a été marqué. Les entraîneurs ont donc injecté du sang neuf après la pause.

À la 77e minute le talentueux attaquant macédonien du club de Djizak Lyupcho Doriyev a fait parler sa classe, trouvé le cadre adverse et est devenu le héros de la rencontre — 1-0.

Ce but était pour Doriyev son 12e de la saison et lui a permis de conforter encore son avance en tête du classement des buteurs de la Super League.

Évolution du classement

Après avoir fêté leur deuxième victoire consécutive, les joueurs d’Ivan Boshkovich ont porté leur total à 18 points et sont montés à la 11e place du classement. Battu, Andijon reste pour l’instant à la 21 points et occupe la 8e place .

Super League, 16e journée

So‘g‘diyona — Andijon 1-0

6 août, Zomin, stade Markaziy

But : Lyupcho Doriyev (77).

So‘g‘diyona : Milan Mitrovich, Zoir Jo‘raboyev, Islom Qobilov, Behruz Jumatov (Shohjahon Sultonmurodov, 84), Petar Michin, Jamshid Boltaboyev, Javohir Qahramonov (Oybek Nurmatov, 65), Lyupcho Doriyev (Abdulaziz Abdurashidov, 84), Ollobergan Karimov, Igor Golban, Zabihillo O‘rinboyev (Samandar Mavlonqulov, 46).

Andijon : Eldor Adhamov, Odil Abdumajidov, Aleksandre Andronikashvili (Damir Temirov, 88), Po‘latxo‘ja Xoldorxonov (Doniyor Abdumannopov, 72), Humoyunmirzo Iminov (Dragan Cheran, 46), Aziz Turg‘unboyev (Hamidullo Karimov, 72), Islom To‘xtaxo‘jayev, Usmonali Ismonaliyev, Muhammadkarim Toirov, Bekzod Sulaymonov (Shohmalik Komilov, 46), Mahmud Mahamadjonov.

Avertissement : Behruz Jumatov (60).

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