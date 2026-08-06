Bombe du mercato : Rodri rejoint Barcelone — Le Real jette l'éponge

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Bombe du mercato : Rodri rejoint Barcelone — Le Real jette l'éponge

Le transfert le plus sensationnel de l'année dans le football européen pourrait bien avoir lieu. Le milieu de terrain espagnol de Manchester City, Rodri, a trouvé un accord total sur les termes de son contrat personnel avec le FC Barcelone.

Marca , selon les informations de l'insider influent Matteo Moretto, le milieu de terrain de 30 ans est fatigué de la lenteur du Real Madrid dans les négociations et de son hésitation à passer à l'action.

Barcelone prêt pour le transfert : Une offre officielle sera envoyée à City

Les Catalans ont fait savoir au joueur qu'ils sont prêts à entamer des négociations directes pour le transfert avec Manchester City. Dans les prochaines heures, le champion en titre de la Liga contactera officiellement la direction du club anglais.

Selon les informations du journaliste français influent Fabrice Hawkins :

Les Citizens pourraient accepter une offre avoisinant les 60 à 70 millions d'euros pour libérer leur leader. Ce montant est jugé réalisable dans le cadre des capacités financières du club catalan.

Pourquoi précisément Barcelone ?

Des sources affirment que Rodri lui-même préfère rejoindre Barcelone plutôt que le Real Madrid. Tant les dirigeants de Manchester City que ceux du "club royal" en ont déjà été informés.

L'expérimenté milieu de terrain espagnol est convaincu qu'il pourra exprimer 100 % de son potentiel dans le style de jeu tactique des Catalans, fondé sur la possession de balle.

Désormais, la direction blaugrana doit finaliser avec succès ce transfert d'envergure tout en respectant les règles du Fair-Play Financier (FPF).

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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» rédacteur
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