À Saint-Louis, le show de Sindarov : il bat Caruana et grimpe à la 2e place !

Les parties de blitz ont débuté à Saint-Louis, aux États-Unis, dans le cadre de la prochaine étape de la prestigieuse série « Grand Chess Tour », dotée de 200 000 dollars. Parmi les 10 meilleurs grands maîtres du monde, notre compatriote Javohir Sindarov se bat également avec ambition pour la victoire.

Lors de la quatrième journée du tournoi, les joueurs ont disputé les neuf premières rondes de blitz, ou échecs rapides.

Départ fulgurant de Sindarov : Caruana et Domínguez battus

Le jeune grand maître ouzbek a réalisé une première journée de blitz exceptionnelle. Javohir n’a concédé qu’une seule défaite, face au Néerlandais Jorden van Foreest, mais a marqué des points importants dans toutes les autres parties.

Notre compatriote a dominé les géants des échecs mondiaux — Fabiano Caruana, Awonder Liang et Leinier Domínguez—. Malgré cela, il a fait match nul dans des parties acharnées face à Levon Aronian, Anish Giri, Vincent Keymer, Rameshbabu Praggnanandhaa et Wesley So.

Classement du tournoi : Sindarov parmi les leaders !

Au classement général combinant les points du rapide et du blitz, le top 4 se présente actuellement ainsi :

Rameshbabu Praggnanandhaa (Inde) — 18 points Javohir Sindarov (Ouzbékistan) — 16,5 points Wesley So (États-Unis) — 15 points Levon Aronian (États-Unis) — 14,5 points

Les parties décisives aujourd’hui : Javohir vise le titre !

Les neuf dernières parties de blitz seront disputées aujourd’hui, avant de déterminer le vainqueur absolu du tournoi de rapide et de blitz.

Javohir Sindarov commencera la deuxième journée de blitz précisément avec les blancs face à Levon Aronian Les parties débuteront à 22 h 00 heure de Tachkent.

La liste complète des participants au tournoi : Javohir Sindarov (Ouzbékistan), Fabiano Caruana, Levon Aronian, Wesley So, Leinier Domínguez, Awonder Liang (tous des États-Unis), Vincent Keymer (Allemagne), Anish Giri, Jorden van Foreest (Pays-Bas), Rameshbabu Praggnanandhaa (Inde).

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