La sonde sud-coréenne Danuri a photographié le site d’impact sur la Lune de la fusée Falcon 9

Selon l’Administration aérospatiale coréenne (KASA), la sonde lunaire sud-coréenne Danuri a enregistré des images inédites avant et après l’impact sur la surface lunaire du premier étage de la fusée Falcon 9 appartenant à SpaceX. Cet événement revêt une grande importance pour la science mondiale, car il a permis aux chercheurs d’observer pour la première fois, presque en temps réel, les effets d’un objet artificiel. À ce sujet, Ixbt.com rapporte .

La collision s’est produite le 5 août de cette année, près du cratère Einstein, sur la face cachée de la Lune. Afin d’enregistrer l’événement avec succès, les spécialistes avaient préalablement ajusté l’orbite de Danuri. La sonde a ainsi survolé directement le point d’impact prévu.

Une séance de prises de vue inédite et des instruments scientifiques

Selon les données fournies par la KASA, la première image a été prise environ 30 minutes avant la collision. La sonde a ensuite réussi à réaliser une série de sept images supplémentaires après l’événement. Les prises de vue ont été effectuées à une altitude d’environ 340–350 kilomètres.

L’opération a utilisé la caméra haute résolution LUTI, capable de fournir un niveau de détail de cinq mètres par pixel. En plus de la caméra principale, la caméra polarimétrique grand angle PolCam a également surveillé la zone. Cet instrument est destiné à étudier les propriétés du sol lunaire et permet d’analyser la taille des particules à la surface ainsi que la répartition des matériaux éjectés.

Résultats de l’étude et coopération internationale

Les premières analyses ont confirmé que l’impact de la fusée avait modifié le relief lunaire. Les images comparatives publiées montrent clairement une longue traînée sombre, absente avant la chute de l’étage de Falcon 9. Jusqu’à présent, les nouveaux cratères laissés par des objets artificiels ne pouvaient être détectés qu’après plusieurs semaines ou mois. Cette observation constitue donc une première scientifique, réalisée au format « avant et après l’impact ».

Cette opération réussie a une nouvelle fois confirmé la grande précision du contrôle de l’orbite de Danuri et sa capacité à mener des recherches scientifiques complexes. À l’avenir, l’orbiteur américain Lunar Reconnaissance Orbiter (LRO) devrait également photographier cette zone. Les données fournies par Danuri constitueront une base importante pour les recherches conjointes avec la NASA.