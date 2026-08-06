Huawei présente le nouveau MateBook Pro avec son propre processeur et HarmonyOS

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Huawei présente le nouveau MateBook Pro avec son propre processeur et HarmonyOS

Huawei a franchi une étape importante sur le marché technologique en présentant le MateBook Pro renouvelé, qui abandonne complètement Windows ainsi que les processeurs AMD et Intel. Selon ixbt.com, cet appareil devient le nouveau produit phare de l’entreprise, fonctionnant dans un écosystème entièrement indépendant et reposant sur ses propres technologies. Ixbt.com rapporte que Huawei

Le nouvel ordinateur portable se distingue par son design léger et compact. Il est équipé d’un écran OLED de 14 pouces et ne pèse que 970 grammes. Il est ainsi particulièrement pratique à transporter au quotidien.

Matériel indépendant et performances

La principale particularité de l’appareil réside dans son « monde intérieur ». Au lieu des puces étrangères traditionnelles, le portable intègre le processeur propriétaire Kirin X90 Plus de Huawei. Cette solution matérielle assure une grande efficacité pour l’ensemble des calculs effectués par l’appareil.

La version de base est équipée de 24 GB de RAM et d’un SSD de 512 GB. Selon les besoins des acheteurs, des modèles dotés d’une capacité de stockage supérieure devraient également être commercialisés. Le prix du modèle d’entrée de gamme est d’environ 1 480 dollars américains.

Le système d’exploitation HarmonyOS 6.1

Outre le processeur, un changement radical a également été opéré au niveau logiciel. Au lieu de Windows ou de Linux, le portable fonctionne directement sous HarmonyOS 6.1. Cela renforce l’interconnexion entre les différents appareils de l’entreprise.

Les capacités multimédias de l’appareil méritent également d’être soulignées. Son écran OLED offre une définition élevée de 3120x2080 pixels, garantissant des images nettes et des couleurs éclatantes. Le portable dispose aussi d’une batterie de 70 Wh, conçue pour assurer une longue autonomie.

HuaweiMateBook ProKirin X90 PlusHarmonyOSOrdinateurs Portables
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» rédacteur
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