Rodri accepte de rejoindre le FC Barcelone et le Real Madrid est sous le choc

Le transfert le plus retentissant de la saison dans le football espagnol est sur le point de se concrétiser : le milieu de Manchester City Rodri a donné son accord pour rejoindre le FC Barcelone. Selon Marca, l’international espagnol a transmis une réponse positive à la direction sportive des Blaugrana, anéantissant ainsi les espoirs du Real Madrid de recruter ce milieu défensif expérimenté. Goal.com rapporte .

Rodri aurait fait savoir au directeur sportif du club catalan qu’il souhaitait rejoindre le projet de l’entraîneur du FC Barcelone, Hansi Flick. Ce spectaculaire retournement de situation a pratiquement mis fin à toute négociation avec le club de la capitale. La direction barcelonaise a donc commencé à préparer les modalités du transfert et obtenu l’accord du joueur pour entamer les négociations officielles avec Manchester City.

La blessure de Frenkie de Jong et un nouveau plan

La condition physique de Frenkie de Jong explique pourquoi le club catalan s’est lancé avec autant d’insistance à la poursuite de Rodri. Après l’échec des traitements conservateurs face à la blessure chronique du milieu néerlandais, celui-ci devrait être contraint de subir une intervention chirurgicale. Le fait que De Jong ait manqué des matchs importants au cours des dernières saisons a poussé la direction du club à rechercher un joueur de classe mondiale et fiable pour renforcer l’entrejeu.

Arrivé à Manchester City en provenance de l’Atlético de Madrid en 2019, Rodri a remporté quatre titres de champion d’Angleterre en Premier League et s’est également adjugé la Ligue des champions. Il a aussi contribué à d’importantes victoires avec l’équipe nationale espagnole. Selon les spécialistes, son style de jeu correspond parfaitement au système tactique de Hansi Flick, et ce transfert renforcerait encore le milieu de terrain catalan.

Le plan du Real Madrid tombe à l’eau

La direction du Real Madrid, menée par Florentino Pérez, s’intéressait elle aussi de près au milieu de Manchester City et avait conclu un accord préliminaire avec ses représentants. Cependant, la prolongation du processus a joué en faveur du FC Barcelone, qui a rapidement saisi cette opportunité. La perte de Rodri représente pour le club madrilène un sérieux revers, non seulement sportif, mais aussi en matière d’image.

Selon les informations disponibles, après une dernière saison sans trophée, le Real Madrid, qui avait entamé de grands changements sous la direction de José Mourinho, avait déjà recruté Marc Cucurella, Ibrahima Konaté, Bernardo Silva, Denzel Dumfries et Yan Diomande. Le transfert de Rodri devait être le point culminant du mercato estival. Désormais, le FC Barcelone est tout près de prendre une longueur d’avance sur son principal rival grâce à cette arrivée inattendue.