Remontada à Tachkent : le Paxtakor laisse filer son avantage de 2-0 contre le Buxoro

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Remontada à Tachkent : le Paxtakor laisse filer son avantage de 2-0 contre le Buxoro

Le choc de la 16e journée de la Super League d’Ouzbékistan a offert du suspense et des rebondissements inattendus. À Tachkent, le Paxtakor, 2e du classement, recevait le Buxoro, 3e, et a laissé échapper une avance de deux buts à domicile.

Les hommes de Kamoliddin Tojiyev ont perdu des points pour la deuxième journée consécutive, manquant l’occasion de dépasser le leader Neftchi.

Le départ convaincant du Paxtakor et sa domination en première période

Dès les premières minutes au stade Paxtakor, les locaux se sont montrés entreprenants. Ainsi, dès la 16e minute, Dilshod Saitov a ouvert le score.

Peu après, à la 28e minute, l’attaquant des « Lions », Stefan Chinedu a creusé l’écart, semblant quasiment assurer la victoire de son équipe — 2-0.

La remontada du Buxoro et le but exceptionnel de Rodich

Après avoir effectué des changements et modifié son dispositif tactique, le Buxoro a fait preuve d’un véritable caractère en seconde période :

  • Une « trivela » spectaculaire : À la 75e minute, le joueur du Buxoro Vladimir Rodich a décoché une frappe fantastique de l’extérieur du pied, une « trivela », qui a terminé au fond des filets et réduit l’écart.

  • Le drame à la 83e minute : Alors qu’il ne restait que peu de temps avant la fin du match, le gardien du Paxtakor Sanjar Quvvatova marqué contre son camp de manière inattendue, rétablissant l’équilibre — 2-2.

Le résultat et la situation au classement

Après ce match nul, le Paxtakor 35 points reste 2e et n’a pas pu dépasser le leader Neftchi, qui compte 36 points. Grâce à ce point obtenu avec caractère, le Buxoro 27 points a conforté sa 3e place.

Super League, 16e journée

Paxtakor — Buxoro 2-2

6 août, Tachkent, stade Paxtakor

  • Buts : Dilshod Saitov (16), Stefan Chinedu (28) — Vladimir Rodich (75), Sanjar Quvvatov (83, c.s.c.).

  • Paxtakor : Sanjar Quvvatov, Zaid Tahsin, Muhammadqodir Hamraliyev, Dilshod Saitov, Akmal Mozgovoy, Doston Hamdamov (Ayman Husayn, 86), Bashar Resan (Flamarion, 86), Abdurauf Bo‘riyev, Sardor Sobirxo‘jayev, Sherzod Nasrullayev, Stefan Chinedu (Hojimat Erkinov, 69).

  • Buxoro : Umid Hamroyev, Ravshan Xayrullayev, Xurshid Muxtorov, Shahzod Ubaydullayev (Anvar Jo‘rayev, 69), Temur Mamasiddiqov (Asilbek Qayyumov, 74), Javohir Ro‘ziyev (Asad Jo‘raboyev, 46 (Nika Kacharava, 56)), Sherzod Esanov, Muhammad Yo‘ldoshev (Shahboz Jo‘rabekov, 46), Boyan Mladovich, Kirill Todorov, Vladimir Rodich.

  • Avertissements : Ravshan Xayrullayev (42), Nika Kacharava (64), Kirill Todorov (66).

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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» rédacteur
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