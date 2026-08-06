Fenerbahçe bat Sturm à domicile grâce aux buts de Talisca et Greenwood

Selon euro-football.ru, le site rapporte.

Les locaux ont entamé la rencontre très activement et sont rapidement parvenus à marquer. À la 10e minute, Anderson Talisca a repris une passe de Kerem Aktürkoğlu et a envoyé le ballon dans les filets adverses.

À l’approche de la fin de la première période, le club turc a construit une nouvelle belle attaque. Mason Greenwood a conclu d’une frappe précise une passe délivrée par Marco Asensio.

En seconde période, Fenerbahçe s’est principalement concentré sur la défense et a conservé jusqu’au bout son avantage de deux buts acquis en première période. Le match retour entre les deux équipes aura lieu le 11 août en Autriche.