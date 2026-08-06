«Massacre» à Los Angeles : qui entrera dans l’octogone à l’UFC 331 ?

La plus prestigieuse organisation mondiale de MMA a terminé les préparatifs de sa prochaine grande soirée numérotée. Le tournoi UFC 331 se tiendra à l’aube du 20 septembre, heure locale, à Los Angeles, aux États-Unis.

La direction de l’organisation a officiellement dévoilé la carte complète de cette soirée très attendue par les fans, avec des combats de haut niveau et au classement élevé.

Combat principal : Joshua Van défendra sa ceinture contre Alexandre Pantoja

Le combat phare de la soirée aura lieu chez les poids mouches. Le champion UFC en titre, le Myanmar Joshua Van affrontera l’ancien champion dominant de cette catégorie, le Brésilien expérimenté Alexandre Pantojadans l’octogone. Cette revanche, disputée pour la ceinture de champion, devrait être le véritable point d’orgue de la soirée.

Co-main event : Arman Tsarukyan face à Mauricio Ruffy

Le deuxième combat le plus important du tournoi (co-main event) se déroulera chez les poids légers. L’Arménien Arman Tsarukyan qui attend depuis longtemps sa chance et le statut de prétendant, se mesurera au dangereux puncheur brésilien Mauricio Ruffy Le vainqueur de ce combat pourrait ensuite devenir le principal prétendant à la ceinture de champion.

La carte complète de l’UFC 331 :

Carte principale (Main Card) :

Joshua Van (États-Unis) — Alexandre Pantoja (Brésil) (Combat pour le titre)

Arman Tsarukyan (Arménie) — Mauricio Ruffy (Brésil)

Patricio Freire (Brésil) — Doo Ho Choi (Corée du Sud)

Alonzo Menifield (États-Unis) — Iwo Baraniewski (Pologne)

Gable Steveson (États-Unis) — Sean Sharaf (États-Unis)

Marlon Vera (Équateur) — Charles Jourdain (Canada)

Carte préliminaire (Prelims Card) :

Tai Tuivasa (Australie) — Robelis Despaigne (Cuba)

Edmen Shahbazyan (États-Unis) — Brunno Ferreira (Brésil)

Giga Chikadze (Géorgie) — Joanderson Brito (Brésil)

Casey O'Neill (Écosse) — Eduarda Moura (Brésil)

Ryan Gandra (Brésil) — Ozzy Diaz (États-Unis)

Michael Aswell (États-Unis) — Joo Sang Yoo (Corée du Sud)

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