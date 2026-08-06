La startup Naïve lève 28,5 millions de dollars pour automatiser la création d’entreprises avec des agents d’IA

Les spécialistes de la programmation n’apprécient généralement pas les tâches ennuyeuses et répétitives et cherchent à les automatiser. Alors que l’idée de programmer à l’aide d’outils d’intelligence artificielle, connue sous le nom de vibe-coding, gagne en popularité, la startup Naïve connaît un grand succès en permettant de déléguer entièrement à l’IA les processus de création et de gestion d’une entreprise. Selon TechCrunch, la société a réussi à lever 28,5 millions de dollars lors d’un tour de Series A mené par Nexus Venture Partners pour développer son infrastructure. Techcrunch.com en fait état .

Selon Sean Dorje, PDG et cofondateur du projet, Naïve a attiré plus de 30 000 clients développeurs au cours des premiers mois suivant son lancement. De plus, le chiffre d’affaires annuel de l’entreprise a été multiplié par dix au cours des six derniers mois, atteignant plusieurs millions de dollars. Les nouveaux fonds seront consacrés au développement futur de la startup et à l’élargissement de sa gamme de services.

Gérer les processus d’entreprise via une API unique

Naïve propose une plateforme qui regroupe via une API unique les systèmes de paiement, les adresses e-mail, les numéros de téléphone, l’infrastructure cloud, le stockage et les processus d’immatriculation d’une entreprise. Le système fournit un prompt spécifique permettant aux utilisateurs de se connecter à des outils tels que Cursor, Claude Code ou Codex. Les agents d’intelligence artificielle peuvent ainsi configurer l’infrastructure nécessaire au lancement d’une entreprise.

La plateforme peut organiser la création aux États-Unis d’une entreprise sous la forme d’une société à responsabilité limitée (LLC). Il faut saisir des informations telles que l’État, le code sectoriel, la description de l’activité et des noms suggérés, mais les utilisateurs doivent passer les procédures KYC/KYB et effectuer personnellement tous les paiements. De nombreux autres réglages, notamment les boîtes e-mail, les cartes virtuelles, les numéros de téléphone, les bases de données, les ressources de calcul et les connexions aux services Stripe et QuickBooks, sont gérés par l’intelligence artificielle.

Types d’entreprises automatisées et couche de gestion

Les fonctionnalités proposées par Naïve comprennent l’optimisation du SEO par l’intelligence artificielle, des applications SaaS de bout en bout, le recrutement, la comptabilité, le support client et même des modèles pour un émulateur mobile permettant aux agents de gérer des applications pour smartphone. Selon Sean Dorje, les clients utilisent cette infrastructure pour gérer avec succès des chaînes de contenu sans visage sur TikTok et YouTube, des agences de location de voitures ainsi que des agences d’automatisation de l’intelligence artificielle.

Pour assurer la sécurité et le contrôle, la plateforme propose également une couche de gestion spéciale. Celle-ci permet aux utilisateurs de définir des budgets, de limiter les capacités des agents et d’exiger une validation humaine avant toute action importante. Malgré cela, des spécialistes soulignent que le coût élevé des modèles d’intelligence artificielle et leur forte consommation de ressources pourraient entraîner une hausse des dépenses à l’avenir.