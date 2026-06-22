Le métro de Tachkent fonctionnera jusqu'à 01h00 le jour du match Ouzbékistan-Portugal

Le 23 juin, le métro de Tachkent fonctionnera jusqu'à 01h00 du matin. Cette décision a été prise afin d'offrir un confort supplémentaire aux passagers.

Ce jour-là, l'équipe nationale d'Ouzbékistan affrontera le Portugal à 22h00. En raison de l'heure tardive du coup d'envoi, les horaires du métro de la capitale seront prolongés d'une heure.

La circulation des trains de métro sera maintenue jusqu'à 01h00 du matin, permettant ainsi aux supporters ayant assisté au match de rentrer chez eux plus facilement.