ChatGPT rend illimitées les conversations textuelles pour les utilisateurs gratuits

OpenAI, entreprise leader dans le domaine de l’intelligence artificielle, a apporté d’importants changements à son service public ChatGPT. Selon ixbt.com, la plateforme a totalement supprimé les limites d’échange de messages textuels pour tous les utilisateurs. Cette mesure vise à rendre plus pratique l’utilisation d’un système qui compte plus d’un milliard d’utilisateurs actifs par semaine. Techcrunch.com en fait état rapporte .

Pour ChatGPT, qui a récemment franchi le cap du milliard d’utilisateurs par semaine, il s’agit du début d’une nouvelle ère. Selon les informations publiées par l’entreprise, ces mises à jour concernent aussi bien les utilisateurs gratuits que les abonnés payants.

Les nouveaux modèles GPT-5.6 et leurs fonctionnalités

Pour les utilisateurs des offres gratuites et Go, le nouveau modèle GPT-5.6 Luna a été défini comme modèle principal par défaut, en remplacement de la version GPT-5.5 précédente. En plus de supprimer les limites des conversations textuelles, ce modèle dispose d’un bouton spécial « Think » (Réfléchir), conçu pour aider à résoudre des problèmes complexes.

OpenAI a toutefois rappelé que des limites distinctes restaient en place pour les fichiers, les images, les messages vocaux et la création de contenu visuel. Des mises à jour spécifiques ont également été proposées aux utilisateurs des offres Plus et Pro. Ils bénéficient du modèle amélioré GPT-5.6 Sol, utile pour les tâches rapides, la recherche sur le web, la planification et la prise de décision.

Précision et possibilités de réglage

Les utilisateurs Plus et Pro pourront désormais utiliser un curseur de réflexion spécial permettant d’ajuster le modèle en fonction du niveau de complexité. Ils peuvent ainsi déterminer eux-mêmes le temps et les ressources que le système doit consacrer à la formulation d’une réponse.

Selon les résultats des évaluations internes menées par OpenAI, les nouveaux modèles sont nettement plus précis que la génération précédente. Par rapport à GPT-5.5-Instant, les erreurs factuelles sont 62 % moins fréquentes avec GPT-5.6 Luna et 68 % moins fréquentes avec GPT-5.6 Sol.

Le modèle GPT-5.6 Sol mis à jour est déjà disponible pour les abonnés Plus et Pro. Les nouvelles fonctionnalités destinées aux utilisateurs gratuits et Go seront déployées progressivement au cours de la semaine, avant que les conversations textuelles totalement illimitées et le bouton « Think » ne soient proposés à tous dès la semaine prochaine.