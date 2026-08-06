Manchester United introduit une nouvelle clause contractuelle pour sa stabilité financière

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Manchester United introduit une nouvelle clause contractuelle pour sa stabilité financière

Manchester United a apporté des changements importants aux négociations contractuelles afin de modifier un modèle financier qui n’a pas porté ses fruits au cours de la dernière décennie et de maîtriser sa masse salariale. Selon The Telegraph, les « Red Devils » abandonnent désormais l’ancien système qui garantissait automatiquement aux joueurs une forte augmentation de salaire en cas de qualification pour la Ligue des champions. Cette nouvelle approche permettra au club d’éviter des dépenses excessives à l’avenir et de rétablir l’équilibre financier de son effectif. Goal.com en rapporte .

Selon les informations disponibles, la direction d’Ineos a instauré, à partir de la fin de 2023, des règles fondamentalement différentes pour les nouvelles recrues et les joueurs prolongeant leur contrat. Auparavant, la direction d’Old Trafford augmentait uniformément de 25 % les salaires de tous les membres de l’équipe lorsqu’une qualification pour une prestigieuse compétition européenne était obtenue en fin de saison. En conséquence, même les joueurs remplaçants ou rarement titulaires percevaient d’importantes rémunérations sans fournir d’efforts supplémentaires, tandis que les vendre devenait une tâche difficile pour le club.

Les principales conditions du nouveau contrat

Selon The Sun, la nouvelle politique prévoit que la prime de 25 % accordée en cas de qualification pour la Ligue des champions ne sera plus garantie à tout le monde. À la place, le joueur devra participer à au moins 60 % des matches officiels de la saison et cumuler un temps de jeu suffisant. Seul un joueur ayant apporté une contribution significative au succès de l’équipe pourra bénéficier de cette récompense financière. Cette mesure empêchera le gaspillage injustifié des ressources du club.

La nécessité de ces changements est apparue clairement dans le cas de Marcus Rashford. L’attaquant anglais reste l’un des joueurs les mieux payés du club, mais son contrat actuel de cinq ans a été signé en juillet 2023, peu avant l’entrée en vigueur officielle des nouvelles restrictions. Bien qu’il ait passé la saison dernière en prêt à Barcelone et n’ait pas contribué au retour de Manchester United en Ligue des champions, Rashford devrait percevoir une prime de 4 millions de livres sterling cet été en vertu de l’ancienne clause de son contrat. Le seuil de 60 % a précisément été instauré pour éviter que de telles situations ne se reproduisent.

Les premiers résultats du nouveau système

Selon GOAL.com, les effets positifs du nouveau système commencent déjà à se faire sentir avec des joueurs comme Joshua Zirkzee et Manuel Ugarte. Zirkzee n’ayant pas atteint le temps de jeu requis la saison dernière, son salaire est resté inchangé, ce qui a aidé le club à gérer son budget salarial. Manuel Ugarte a lui aussi été exclu de cette disposition faute d’avoir disputé suffisamment de minutes. Sa charge financière a toutefois été légèrement réduite en raison d’une grave blessure au genou : la FIFA prend en charge son salaire de 120 000 livres sterling par semaine, après sa blessure lors des qualifications pour la Coupe du monde.

Manchester UnitedMarcus RashfordJoshua ZirkzeeManuel UgartePremier League
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Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» rédacteur
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