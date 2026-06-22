CDM 2026. Belgique - Iran (regardez les occasions dangereuses)
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Le match entre la Belgique et l'Iran, comptant pour la 2e journée de la phase de groupes de la CDM 2026, s'est soldé par un match nul 0-0.
Les Iraniens ont ouvert le score à la 25e minute. Mehdi Taremi avait trouvé le chemin des filets, mais le but a été annulé après vérification de la VAR.
CDM 2026. 2e journée
Belgique - Iran 0-0
But annulé : Taremi (25)
Carton rouge : Nathan Ngoy (66)
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