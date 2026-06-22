CDM 2026. Belgique - Iran (regardez les occasions dangereuses)

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CDM 2026. Belgique - Iran (regardez les occasions dangereuses)

Le match entre la Belgique et l'Iran, comptant pour la 2e journée de la phase de groupes de la CDM 2026, s'est soldé par un match nul 0-0.

Les Iraniens ont ouvert le score à la 25e minute. Mehdi Taremi avait trouvé le chemin des filets, mais le but a été annulé après vérification de la VAR.

CDM 2026. 2e journée

Belgique - Iran 0-0

But annulé : Taremi (25)

Carton rouge : Nathan Ngoy (66)

BelgiqueIranMehdi TaremiNathan Ngoy
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» rédacteur
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